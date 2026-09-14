Consumatorii din Polonia au șansa să recupereze sume importante de bani de la bănci, datorită unor decizii judecătorești favorabile lor. Un verdict al Curții Europene de Justiție a impus schimbări majore în sectorul financiar. Conform Focus Online, băncile poloneze sunt acum obligate să restituie dobânzile plătite de clienți pentru credite cu contracte eronate, evitând astfel procese costisitoare. Portalul economic polonez „Strefa Biznesu” explică mecanismul: sancțiunea creditului gratuit intervine atunci când documentele de împrumut nu respectă legea.

Reacția băncilor: schimbări în planurile de plată

Marile instituții financiare din Polonia au început deja să se conformeze noilor reglementări. Banca PKO BP, una dintre cele mai mari din țară, plănuiește să automatizeze procesul de rambursare a anumitor dobânzi.

Alte bănci analizează modificarea planurilor de rambursare sau încearcă să ajungă la acorduri extrajudiciare, conform investigațiilor Strefa Biznesu.

Perspectivele băncilor și îngrijorările

În timp ce unii clienți salută aceste schimbări, sectorul bancar polonez exprimă îngrijorări legate de impactul economic. Paweł Zagaj, reprezentant al Asociației Băncilor Poloneze (ZBP), a avertizat că incertitudinile juridice ar putea avea consecințe semnificative.

„Creditarea fără costuri ar trebui aplicată doar dacă inducerea în eroare a clientului a afectat în mod real interesele economice ale acestuia”, a declarat Zagaj.

Condițiile necesare pentru rambursare

Pentru ca un consumator să fie eligibil pentru rambursare, trebuie să îndeplinească anumite criterii legale stricte.

Contractul de credit trebuie să fi fost încheiat după 18 decembrie 2011, iar suma împrumutată să nu depășească 255.550 de zloți (aproximativ 59.000 de euro). Dreptul la rambursare expiră la un an după achitarea integrală a împrumutului.

Asistență juridică pentru consumatori

Mulți consumatori din Polonia apelează la servicii juridice pentru a verifica contractele de credit. Potrivit Strefa Biznesu, prima consultare este adesea gratuită, dar reprezentarea ulterioară implică costuri.

Avocatul Wojciech Bochenek subliniază că procesul depinde de mai mulți factori: „De la obținerea documentelor de la bancă, la procedurile extrajudiciare și până la acțiunile în instanță”.