Primul atac cibernetic executat complet autonom de un agent de inteligență artificială nu mai este o ipoteză, ci o realitate confirmată. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a anunțat investigarea unei breșe de securitate fără precedent în Spania, unde un software inteligent a atacat o organizație fără ghidaj uman, accesând date personale și facturi.

Cum a reușit un robot AI să spargă defensiva unei firme

Până acum, tehnologia AI era folosită doar ca unealtă secundară pentru redactarea de mesaje de phishing sau traducerea fraudelor. În acest caz, agentul a acționat autonom: a căutat breșe în fișiere generice, s-a autentificat, a identificat vulnerabilități ale aplicației și a modificat date confidențiale. Programul a primit doar un obiectiv general, adaptându-și singur pașii și strategiile de penetrare, potrivit Cope.es.

Trecerea la operațiuni autonome ale mașinilor a declanșat îngrijorare în comunitatea de cibersecuritate. Viteza și capacitatea de adaptare ale acestor agenți virtuali reduc drastic timpul de reacție al defensivei umane, impunând sisteme automate de reținere, potrivit BBC.

Dario Amodei la World Economic Forum

Avertismente dramatice lansate de „părinții” AI: „Omenirea poate pierde controlul internetului”

Incidentul din Spania vine pe fondul unor avertismente dramatice lansate de pionierii domeniului. Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a cerut public încetinirea ritmului de dezvoltare a modelelor AI.

El avertizează că ritmul scăpat de sub control ar putea duce la situații în care omenirea pierde controlul asupra tehnologiei, expunând societatea la atacuri cibernetice masive, bioterorism și perturbări economice severe. Amodei a propus un plan în trei puncte axat pe monitorizare independentă, reglementare industrială și standarde globale, potrivit CNN.

Liderii din tehnologie cer încetinirea dezvoltării AI de teama pierderii controlului

Apelul său este susținut de personalități majore. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a recunoscut că o inteligență artificială scăpată de sub control este „absolut posibilă” și a agreat necesitatea evaluărilor transparente.

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Elon Musk a sprijinit ideea încetinirii, în timp ce fostul cercetător Jacob Coxon a demisionat de la Anthropic, avertizând că firmele se întrec spre o superinteligență autodidactă care riscă să ducă la dispariția omenirii până în 2030.

În paralel, se propun măsuri de siguranță extremă. Jack Clark, cofondator Anthropic, a declarat pentru BBC că AI devine mai puternică „pe zi ce trece” și că toate firmele ar trebui obligate să includă un buton de oprire de urgență (kill switch) verificabil de terți. Clark subliniază că sistemele ar putea deveni curând de 100 de ori mai inteligente decât orice om.

Donald Trump respinge blocarea dezvoltării AI

Demersurile de frânare întâmpină însă o rezistență politică fermă. Președintele SUA, Donald Trump, a respins apelurile de încetinire, numind avertismentele privind preluarea controlului o „farsă” și insistând că „cine câștigă AI, câștigă totul”. Trump susține că reglementările ar bloca creșterea economică și ar oferi un avantaj Chinei.