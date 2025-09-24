Ulterior a fost eliberat pe cauțiune

„Deși această arestare este un pas pozitiv, ancheta privind acest incident este în stadii incipiente și este încă în desfășurare”, a declarat Paul Foster, șeful unității naționale de criminalitate cibernetică a NCA.

Bărbatul este suspectat de încălcarea Legii britanice a informaticii şi criminalităţii cibernetice. Acest bărbat, arestat în sudul Angliei, a fost eliberat pe cauţiune, anunţă într-un comunicat Agenţia britanică de luptă împotriva criminalităţii (NCA).

Perturbări pe mai multe aeroporturi europene au început sâmbătă dimineaţa, după ce un atac cibernetic a vizat un computer de înregistrare a pasagerilor şi bagajelor, furnizat de către societatea Collins Aerospace.

Călătorii au fost nevoiţi în unele cazuri să aştepte multe ore înainte să poată efectua această formalitate.

Numeroase zboruri au fost amânate sau anulate, mai ales în Belgia.

Situația s-a îmbunătățit

Atacul a fost comis cu un malware sau ransomware, anunţa luni Agenţia de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA). Câteva perturbări au avut loc miercuri, în pofida unei îmbunătăţiri per ansamblu a situaţiei.

La Heathrow – cel mai frecventat aeroport din Europa -, „marea majoritate a zborurilor s-a desfăşurat normal”, se arată pe site.

Însă pasagerii este necesar să verifice statutul zborului înainte de a călători.

Perturbări cu un „impact limitat” se înregistrează, de asemenea, pe aeroportul din Bruxelles, anunţă acesta.

44 de zboruri au fost anulate de pe aeroportul din Bruxelles

Un atac cibernetic major a afectat sistemele de check-in și bagaje de pe mai multe aeroporturi europene, printre care Bruxelles, Londra Heathrow și Berlin. Doar la Aeroportul din Bruxelles, 44 de zboruri au fost anulate duminică, iar alte curse au fost redirecționate.

Atacul cibernetic a vizat compania americană Collins Aerospace, care furnizează sisteme informatice pentru aeroporturi. Din cauza problemelor, check-in-ul și îmbarcarea au fost făcute manual, ceea ce a provocat cozi uriașe și întârzieri semnificative.

Situația nu s-a limitat la Bruxelles. La Heathrow, în Londra, pasagerii au raportat întârzieri de ore întregi și cel puțin 13 zboruri anulate sâmbătă. Printre destinațiile afectate se numără Amsterdam, Lisabona și Paris.







