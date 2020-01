De Cristian Anton,

Bărbatul i-a amenințat pe polițiștii chemați la fața locului, iar aceștia l-au împușcat în picioare pentru a-l neutraliza, arată sursa citată.

News Alert : #Metz , #France – A Knife wielding man who was threatening the public and the police while shouting „Allah Akbar” has been shot in the legs by the police .pic.twitter.com/veFe9YFjwi