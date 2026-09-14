Motorina s-a scumpit din nou, luni, 14 septembrie 2026, cu până la 28 de bani per litru, deși beneficiază în continuare de reducerea temporară a accizei.

În felul acesta, carburantul se vinde cu prețul minim de 10,46 de lei/l, dar ajunge până la 10,72 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Și benzina s-a scumpit luni la unele lanțuri mari de alimentare, însă creșterea este de cel mult 2 bani.

Cât costă benzina în București, luni, 14 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă luni 9,91 de lei, minimumul de sâmbătă, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Același tarif este afișat și la stațiile Socar, cost menținut tot de sâmbătă.

Rompetrol afișează un preț de 9,97 de lei/litru pentru benzina standard, luni, 14 septembrie 2026, neschimbat de sâmbătă.

La OMV, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, față de 9,96 de lei/l, preț menținut de sâmbătă (o creștere de 0,01 lei).

Și MOL a adus prețul benzinei la 9,97 de lei/l de la 9,96 de lei/l, cât era de sâmbătă (o majorare de 0,01 lei).

De asemenea, Lukoil a scumpit carburantul la 9,98 de lei/l, de la 9,96 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă (o mărire de 0,02 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și Timișoara, unde costă 9,89 de lei/l, la fel ca sâmbătă. În București, Iași și Constanța, carburantul se găsește cu 9,91 de lei/l, prețuri neschimbate de sâmbătă.

Cât costă motorina în București, luni, 14 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă 10,46 de lei/l, față de 10,37 de lei/l, minimumul de sâmbătă (o majorare de 0,09 lei), și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul se vinde cu 10,46 de lei/l, de la 10,43 de lei/litru cât era duminică (o creștere de 0,03 lei).

Rompetrol afișează la motorina standard, luni, 14 septembrie 2026, un preț de 10,52 de lei/l, de la 10,49 de lei/litru cât era duminică (o mărire de 0,03 lei).

Și stațiile OMV au scumpit carburantul și costă 10,52 de lei/l, de la 10,43 de lei, cât se menținea de sâmbătă (o creștere de 0,09 lei).

De asemenea, motorina costă 10,52 de lei/l și la MOL, de la 10,43 de lei, prețul de sâmbătă (o mărire de 0,09 lei).

Cea mai scumpă motorină se vinde azi cu 10,72 de lei/l, de la 10,44 de lei/litru cât era duminică (o mărire de 0,28 de lei), și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Cluj-Napoca și costă 10,35 de lei/l, atât cât era și sâmbătă. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,43 lei/l, față de 10,37 de lei/litru cât era duminică (o creștere de 0,06 lei). În București, Iași și Constanța, motorina ajunge la 10,46 de lei/l, față de 10,37 de lei/l, costul de sâmbătă (o majorare de 0,09 lei).

Motorina beneficiază în continuare de reducerea temporară a accizei. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 de lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 14 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,74 de lei/l, față de 9,49 cât era de sâmbătă (o creștere de 0,25 de lei), și este disponibilă la stația FuelOne, din Cateasca, DJ703B, județul Argeș.

Cea mai ieftină motorină din țară sare azi de 10 lei și ajunge 10,28 de lei/l, comparativ cu 9,99 de lei/litru, atât cât se menținea de sâmbătă (o majorare 0,29 de lei), și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, strada Principală (DN7), județul Dâmbovița.