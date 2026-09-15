Economia mondială traversează una dintre cele mai grave perioade de criză din ultimele opt decenii, avertizează Ngozi Okonjo-Iweala, directoarea generală a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Potrivit unui raport publicat marți, fragmentarea geopolitică și războiul comercial ar putea duce la un declin economic global fără precedent.

Două scenarii catastrofale analizate de OMC

Un prim scenariu catastrofal analizat de economiștii OMC prevede formarea unor blocuri comerciale rivale. Până în 2050, această evoluție ar provoca o scădere cu peste 5% a PIB-ului global și o reducere cu 19% a exporturilor, în comparație cu nivelurile din 2023, potrivit Les Echos.

Un al doilea scenariu, bazat pe dezvoltarea acordurilor de liber schimb între țări „prietenoase”, ar fi chiar mai devastator: PIB-ul global ar scădea cu aproape 7%, iar exporturile ar fi reduse cu 27%.

„Regulile comerțului mondial sunt puse sub semnul întrebării la o scară fără precedent de la crearea instituțiilor multilaterale menite să susțină un comerț global deschis, stabil și predictibil după Marea Criză Economică și Al Doilea Război Mondial”, a declarat Okonjo-Iweala.

Rolul esențial al comerțului global pentru creșterea economiei mondiale

Conform datelor OMC, comerțul mondial reprezenta 16% din PIB-ul global în 1949, iar în 2025 a ajuns la aproape 60%, cu un volum de peste 35.000 miliarde de dolari. De la înființarea OMC în 1995, schimburile comerciale între cele 166 de țări membre au crescut cu aproximativ 140%.

„Integrarea în sistemul comercial multilateral a stimulat creșterea economiilor cu venituri mici și medii, reducând decalajele față de economiile mai dezvoltate, un fenomen nemaiîntâlnit de la Revoluția Industrială”, subliniază șefa OMC.

Tensiunile comerciale internaționale și inechitățile din economia globală

Totuși, Okonjo-Iweala admite că „aceste câștiguri nu au fost distribuite echitabil”, iar în economiile dezvoltate, muncitorii afectați de concurența importurilor și de avansul tehnologic rapid au suferit pierderi de locuri de muncă, fără să beneficieze întotdeauna de sprijin pentru adaptare. Această inegalitate a alimentat tensiunile comerciale actuale, în special în relația cu China, acuzată de excese comerciale în detrimentul SUA și al Uniunii Europene.

Soluții strategice propuse de OMC pentru a evita un colaps economic global

Confruntată cu riscul unui viitor dominat de protecționism, OMC avertizează că impunerea de tarife vamale ar avea costuri semnificative pentru creșterea PIB-ului global. În schimb, organizația recomandă un echilibru prin creșterea economiilor în America de Nord și reducerea surplusurilor comerciale în Europa și Asia.

Un scenariu mai optimist, bazat pe o cooperare consolidată între membri, ar impulsiona economia globală. Acesta presupune angajamente mai ample pentru deschiderea piețelor, noi reguli pentru comerțul digital și servicii, precum și un echilibru între deschiderea comercială și securitatea națională.