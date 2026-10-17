Benzina, motorina și gazele s-ar putea scumpi din 2028, din cauza unei noi taxe UE. Ce prevede sistemul ETS2, pentru care România a cerut amânarea

Benzina, motorina și gazele naturale ar putea deveni mai scumpe pentru consumatori, începând din 2028, ca urmare a unui nou sistem european de taxare a emisiilor de dioxid de carbon generate de arderea combustibililor fosili, potrivit Știrile Pro TV.

Măsura, parte a unui plan ambițios de reducere a poluării, ar putea afecta direct prețurile la pompă și facturile la gaze.

Ce presupune sistemul ETS2

Impactul taxei UE ETS2. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii pentru transport rutier, clădiri și unele sectoare industriale mici, denumit ETS2, va obliga furnizorii să achiziționeze certificate pentru emisiile de CO2 generate.

Potrivit estimărilor, aceste costuri vor fi transferate consumatorilor finali, ceea ce ar putea însemna creșteri semnificative de prețuri pentru benzină, motorină și gaze naturale.

Adoptarea acestui mecanism este parte din strategia Uniunii Europene de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 42% până în 2030, în comparație cu nivelurile din 2005.

Un sistem similar funcționează deja pentru marea industrie și marii producători de electricitate.

România cere amânarea măsurii

Mai multe țări, inclusiv România, Franța și Italia, au cerut amânarea implementării acestui sistem, prevăzut pentru 2028, din cauza impactului economic pe care l-ar putea avea asupra populației și companiilor.

Discuțiile pe această temă au avut loc recent în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, dar propunerea de amânare nu a fost aprobată.

Impactul sistemului ETS2 din 2028. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În schimb, liderii europeni au solicitat Comisiei Europene să reevalueze măsurile și să vină cu soluții pentru a reduce impactul asupra prețurilor.

„Pentru scumpirile la energie, liderii au cerut Comisiei să analizeze și dacă este nevoie să propună măsuri suplimentare pe termen scurt. Soluțiile trebuie să țină cont de situația fiecărei țări”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Impactul asupra României

România a fost reticentă în privința acestei măsuri încă de la început. Mihnea Cătuți, expert în politici energetice, subliniază că țara noastră riscă să piardă accesul la peste 6 miliarde de euro din fondurile alocate prin Planul Social pentru Climă, dacă nu implementează măsura conform calendarului european.

„România întotdeauna a fost sceptică la implementarea acestui mecanism, pentru că ea are un efect imediat asupra prețurilor carburanților și prețului gazului natural atunci când vine vorba de încălzirea locuințelor”, explică Mihnea Cătuți.

Acești bani ar putea fi utilizați pentru a oferi subvenții consumatorilor casnici vulnerabili, în scopul de a atenua impactul financiar al noilor taxe. Totuși, fără transpunerea directivei în legislația națională, România nu poate accesa aceste fonduri.

Termenul pentru aplicarea ETS2, 2028

Deși termenul pentru aplicarea sistemului ETS2 rămâne 2028, liderii europeni au susținut prelungirea cadrului temporar pentru ajutoarele de stat, astfel încât guvernele să poată sprijini financiar industriile cele mai afectate de creșterea costurilor cu energia.

Fiecare țară va decide însă modul în care va implementa aceste măsuri.