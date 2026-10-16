Prețul gazelor din România a ajuns de 4 ori peste cel reglementat. Exporturile către Republica Moldova, suspendate temporar

Prețul gazelor naturale în România a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, apropiindu-se de 450 de lei/MWh, potrivit datelor analizate de publicația Profit.ro.

Această creștere este generată de o cerere mai mare, pe fondul unui nivel redus de înmagazinare a gazelor în Uniunea Europeană și România, dar și al scăderii producției interne din cauza intrării în revizie a unor zăcăminte, cum ar fi Hurezani (OMV Petrom) și Corunca (Romgaz).

Joi, prețul mediu al gazelor cu livrare zilnică a fost de 441 de lei/MWh, de patru ori mai mare decât prețul reglementat de 110 lei/MWh la care producătorii interni sunt obligați să furnizeze gaze pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică.

Tot joi, vânzările au atins un maxim de 449 de lei/MWh pentru o cantitate de 220 MWh. Ultima dată când prețurile au depășit acest nivel a fost în 21 decembrie 2022, când războiul din Ucraina a dus cotațiile gazului pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) la 500 de lei/MWh.

Volumul tranzacționat pentru ziua de marți a fost ridicat, atingând 70 GWh, echivalentul a o treime din producția zilnică internă, estimată la 210 GWh.

Totuși, producția internă a scăzut recent de la 240 GWh/zi la 210 GWh/zi din cauza lucrărilor de întreținere la zăcămintele Corunca și Hurezani, care produc împreună 2,5 milioane mc de gaze pe zi.

Această scădere a fost compensată prin creșterea importurilor. Datele Transgaz arată că România a importat marți 15,9 milioane mc de gaze din Bulgaria, în timp ce exporturile către Ungaria s-au situat la doar 4,6 milioane mc.

Exporturile către Republica Moldova au fost suspendate temporar, din cauza unei revizii de șapte-opt ore la stația de măsurare de la Ungheni. Din gazele importate, 11,3 milioane mc (echivalentul a 120 GWh) au fost utilizate pentru consum intern și înmagazinare, care marți a fost estimată la 5,7 milioane mc.

În ciuda unor progrese recente, gradul de umplere al depozitelor de gaze din România este de aproximativ 86%, cu 11 puncte procentuale sub nivelul înregistrat la aceeași dată în 2025. Acest decalaj, alături de perspectivele meteo și cererea ridicată, pune presiune pe prețuri.

„Prelungirea schemei de plafonare/compensare este necesară pentru a evita șocurile financiare asupra populației, în contextul în care prețurile pieței nu vor mai reveni la nivelul vechi”, a declarat acesta.