La sosirea sa în capitala Ucrainei, Johnson a purtat discuții cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskiy timp de o oră, înainte ca amândoi să iasă la o plimbare prin oraș, inclusiv în Piața Independenței.

NEW: Johnson & Zelenskyy dined together in Kyiv on Saturday.



On the menu was goats cheese salad & chicken soup, followed by roast beef, then cherry dumplings.



PM stayed 5 hours in Kyiv in total, having travelled there via road, helicopter, military plane & train.