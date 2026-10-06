BYD vine la Salonul Auto București cu cea mai bună ofertă de până acum pentru Sealion 5, de la lansarea în România

BYD și-a anunțat prezența la Salonul Auto București 2026 și vine anul acesta cu cea mai mare zonă expozițională din cadrul salonului. Nu este însă o surpriză, în contextul în care producătorul și-a extins rapid gama și prezența pe piața din România în ultimul an.

La Romexpo, BYD va ocupa 902 metri pătrați în Pavilionul B2. Pentru public, unul dintre principalele avantaje este că aici poate fi văzută la un loc întreaga gamă BYD disponibilă în prezent în România, atât modele complet electrice, cât și plug-in hybrid.

Cea mai mare prezență de la SAB vine și cu oferte pe măsură

BYD nu mizează însă doar pe dimensiunea standului. Pentru perioada salonului, compania a pregătit și câteva oferte speciale pentru luna octombrie. Sealion 5 DM-i, un SUV plug-in hybrid, va avea un preț de pornire de 24.990 de euro, cu discounturi de până la 6.000 de euro. Oferta este valabilă între 6 și 14 octombrie, deci continuă trei zile după închiderea Salonului Auto București.

Prezența BYD la SAB este împărțită în două spații. Zona Expo este dedicată mașinilor și reunește întreaga gamă disponibilă în România. În fața acesteia va funcționa BYD Lounge, unde cei interesați pot discuta cu reprezentanții și dealerii mărcii despre modele, tehnologii, prețuri și procesul de achiziție. Tot aici va exista și un pop-up store. BYD este singurul brand de la ediția din acest an a Salonului Auto București care aduce un astfel de spațiu în zona de Lounge.

În zona electrică, gama merge de la modele compacte și urbane precum Dolphin Surf și Atto 2 până la Seal, Seal U sau SUV-ul Sealion 7. Oferta plug-in hybrid include, printre altele, Sealion 5 DM-i, Seal 6 DM-i, Seal 6 DM-i Touring și Seal U DM-i.

Pentru cei interesați de mașinile electrice și plug-in hybrid, faptul că toate modelele sunt expuse în același loc face comparația mult mai simplă. Vizitatorii le pot vedea de aproape și pot compara mai ușor modelele, de la dimensiuni, până la spațiul interior.

Este și o ocazie de a înțelege mai bine diferențele dintre o mașină complet electrică și una plug-in hybrid, mai ales pentru cei care sunt la începutul procesului de documentare. Reprezentanții și dealerii BYD vor fi la stand pentru a răspunde întrebărilor și pentru a explica diferențele dintre modele, astfel încât cei interesați să își poată face o idee mai clară despre variantele care li s-ar potrivi.

Salonul Auto București 2026 se desfășoară între 6 și 11 octombrie, la Romexpo. Zona BYD se află în Pavilionul B2 și poate fi vizitată pe toată durata evenimentului.