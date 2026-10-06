Euro atinge un nou record după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Cursul BNR a sărit de 5,35 lei

Euro a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou record pe piața valutară din România, fiind cotat de Banca Națională a României (BNR) la 5,3527 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 2,21 bani față de cotația anterioară, marcând o apreciere continuă a monedei europene, potrivit Știrile ProTV.

Leul a înregistrat totuși o ușoară revenire față de dolarul american, care a urcat la 4,7616 lei, cu doar 0,47 bani mai mult, în timp ce francul elvețian a scăzut până la 5,7285 lei, înregistrând o depreciere de 0,73 bani.

Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie de fluctuații semnificative ale cursului valutar. Vineri, 2 octombrie, euro a atins un alt record istoric, fiind cotat la 5,3447 lei, cu 6,7 bani mai mult decât ședința precedentă, ceea ce a reprezentat o apreciere de 1,27% în raport cu moneda națională. În schimb, luni, 5 octombrie, înainte de desemnarea lui Luca Niculescu ca premier, euro a scăzut ușor la 5,3306 lei, o corecție de 1,41 bani (-0,26%). Totodată, dolarul și francul elvețian au înregistrat atunci creșteri marginale.

Este a patra tentativă de a depăși actuala criză politică, iar provocarea principală a premierului desemnat va fi formarea unei majorități parlamentare și obținerea a cel puțin 233 de voturi pentru a-și valida echipa guvernamentală. Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare.