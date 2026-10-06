Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a prezentat marți dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași, unde a fost audiat timp de aproximativ o oră în ancheta privind dispariția unei cantități masive de păcură din depozitele rezervei de stat de la CET Iași. Potrivit unor surse judiciare, procurorii i-ar fi adus la cunoștință edilului că calitatea sa procesuală s-a schimbat, acesta devenind inculpat în dosar, relatează News.ro.

Audierea vine la doar o zi după ce mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Iași au fost, la rândul lor, audiați de procurorii anticorupție în aceeași cauză.

Ce a declarat Mihai Chirica la ieșirea de la sediul DNA

La ieșirea de la audieri, primarul Mihai Chirica a menținut o poziție rezervată, declarând în fața jurnaliștilor că nu au intervenit modificări în situația sa și că dosarul își urmează cursul firesc.

„Este aceeaşi situaţie ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mişcare”, a precizat Mihai Chirica.

Edilul a precizat că a dat explicații în fața anchetatorilor în calitatea sa oficială de primar și a explicat că investigația vizează stocurile gestionate în trecut de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS).

Chirica a subliniat că municipalitatea a derulat deja expertize interne pentru a stabili traseul exact al combustibilului și a dat asigurări că toate datele necesare au fost puse la dispoziția procurorilor pentru clarificarea situației.

Sute de tone de păcură, evaporate din rezervele de stat de la CET Iași

Ancheta instrumentată de procurorii anticorupție vizează dispariția a câteva sute de tone de păcură care figurau în evidențele depozitelor CET Iași ca parte din rezervele de stat.

Investigațiile au înregistrat momente cheie în ultimele luni. În data de 22 aprilie, Mihai Chirica a fost audiat inițial în calitate de martor, anchetatorii fiind interesați dacă la nivelul primăriei exista o evidență clară a acestor stocuri strategice.

Ulterior, pe 27 mai, procurorii DNA, însoțiți de trupe de jandarmi, au efectuat percheziții amănunțite în mai multe birouri din cadrul Primăriei Iași pentru a ridica documente financiar-contabile și administrative legate de gestiunea păcurii.