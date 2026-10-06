Luca Niculescu, mesajul transmis partidelor înainte de negocierile pentru formarea noului Guvern: „Respect ideile bune, indiferent de unde vin”

Luca Niculescu a transmis un mesaj partidelor politice înaintea negocierilor pentru formarea noului Guvern, subliniind importanța „ideilor bune”, indiferent de sursa lor. Premierul desemnat dă asigurări că este „deschis la discuții” cu partidele. Luca Niculescu a coordonat timp de patru ani procesul de aderare a României la OCDE, care a generat peste 100 de reforme semnificative.

Luca Niculescu a transmis un mesaj înainte de începerea negocierilor

Prim-ministrul desemnat a transmis un mesaj pe Facebook înainte de începerea negocierilor pentru formarea noului Guvern. Luca Niculescu a coordonat, timp de patru ani, procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un demers care, potrivit acestuia, a adus deja peste 100 de reforme importante pentru țară.

„A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității.

Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni”, a scris premierul desemnat în mediul online.

Ce spune Luca Niculescu despre viitorul program de guvernare

Premierul desemnat consideră că munca realizată în cadrul procesului de aderare ar trebui să devină un punct central în viitorul program de guvernare.

„Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii. (...) Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm”, a adăugat acesta.

Mesajul pe care Luca Niculescu îl transmite partidelor înainte de consultări

La finalul mesajului postat în mediul online, Luca Niculescu a transmis partidelor că este „deschis la discuții” și spune că respectă „ideile bune, indiferent de unde vin”.

Niculescu a evidențiat și consensul politic care a susținut acest proces, indiferent de diferențele dintre partide.

„Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a mai precizat premierul desemnat Luca Niculescu.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier

Luni, 5 octombrie 2026, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, acesta fiind al patrulea premier propus în ultimele patru luni. Decizia a venit după o serie de consultări maraton cu partidele politice, încheiate în aceeași seară, la ora 19.30, cu parlamentarii neafiliați.

Niculescu, în vârstă de 55 de ani, este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și coordonator al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Conform articolului 103 din Constituție, acesta are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de guvernare și a listei cabinetului propus.

Cine este Luca Niculescu, nominalizat pentru funcția de prim-ministru al României

Născut în aprilie 1971, la București, Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București (1995) și deține un master în Jurnalism European, obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg. Cariera sa profesională include o activitate îndelungată în mass-media, între 1992 și 2016, fiind redactor-șef al RFI România, realizator TV la TVR, Money Channel și Digi24, precum și corespondent pentru mai multe instituții media franceze, inclusiv France Info și Liberation.