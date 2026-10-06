Bărbatul de 30 de ani din județul Vâlcea, principal suspect în cazul crimei oribile care a zguduit opinia publică, a fost adus în România marți, 6 octombrie 2026. Vlad Bălțățeanu fusese dat în urmărire internațională după ce trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani a fost descoperit plutind într-o valiză pe râul Olt.

Suspectul s-a predat la o secție de poliție din Elveția

Poliția Română a preluat suspectul de la autoritățile elvețiene, urmând ca acesta să fie escortat în județul Vâlcea pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele său de către Tribunalul Vâlcea.

Bărbatul a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. La o săptămână de la descoperirea macabră, pe 28 septembrie 2026, în jurul orei 23.00, Vlad Bălțățeanu s-a prezentat singur la sediul Poliției din Saint Gallen, Elveția.

Procedurile de extrădare au fost derulate prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în baza mandatului de arestare preventivă emis sub acuzația de omor.

Vlad Bălțățeanu, pe Aeroportul Otopeni din București, pe 6 octombrie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / George Calin.

Descoperirea macabră de pe râul Olt și probele de la percheziții

Cazul a fost deschis după ce un pescar afla pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești din județul Vâlcea, a observat un bagaj suspect care plutea la suprafața apei și a sunat imediat la numărul de urgență 112. În interiorul valizei se afla cadavrul unei tinere. Anchetatorii au identificat victima ca fiind o femeie de 28 de ani, originară din județul Dolj, din orașul Filiași, care locuia fără forme legale într-o comună din Vâlcea alături de suspect.

Potrivit rezultatelor necropsiei prezentate de procurorul Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, victima a suferit numeroase leziuni traumatice, moartea acesteia fiind una violentă. Anchetatorii au stabilit că data decesului este 21 septembrie 2026.