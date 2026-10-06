Gato, pe numele său Petre Isar Aurel, este unul dintre artiștii care au ales să-și construiască o carieră pas cu pas, departe de scurtăturile industriei. Cu peste 15 ani de activitate muzicală, artistul originar din județul Buzău vorbește deschis despre sacrificiile din spatele succesului, perioada în care a muncit pe șantier și chiar în armată, dar și despre momentul care i-a schimbat definitiv parcursul.

Deși astăzi este cunoscut pentru stilul său de Emo Rap și Hip-Hop, dar și pentru piesele despre iubire, despărțire, trădare și poveștile oamenilor, Gato recunoaște că drumul până aici nu a fost deloc unul ușor.

Timp de 10 ani nu a câștigat bani din muzică

Povestea lui Gato în industria muzicală a început la sfârșitul anului 2010. La început, muzica era pasiune, însă lucrurile au devenit serioase în momentul în care artistul a început să vadă reacțiile publicului.

„Am realizat că muzica mea va deveni mai mult decât o pasiune când am observat sute de comentarii pe YouTube unde oamenii îmi spuneau că muzica mea este acolo pentru ei când au probleme, când suferă, când se despart de cineva. Atunci am știut că am ceva aparte”, a povestit Gato pentru Libertatea.

Succesul nu a venit însă peste noapte. Artistul spune că, timp de mai bine de un deceniu, muzica nu i-a adus venituri și a fost nevoit să muncească în paralel pentru a se întreține.

„Am lucrat pe șantier, o perioadă am lucrat în armată și oriunde era de muncă și puteam face un bănuț cinstit mă duceam să muncesc”, a adăugat artistul.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Gato a venit în anul 2019, odată cu piesa „Povestea ta (Am băgat vreo 10 beri)”. Melodia a devenit una dintre piesele care l-au făcut cunoscut unui public mai larg.

Au urmat apoi melodii precum „Când iubirea s-a dus”, „Ca o floare”, „Fata cu parfum de flori” și „Poezia unui vis frumos”, consolidând stilul care l-a făcut remarcat. Artistul consideră că perioada actuală este una dintre cele mai bune din cariera sa și spune că în prezent muzica sa poate trece dincolo de zona de Emo Rap, colaborând inclusiv cu artiști din zona de manele moderne.

Artist misterios care preferă să vorbească prin muzică

Gato recunoaște că nu este genul de artist care își expune întreaga viață în fața publicului. „Mi-a plăcut mereu să fiu un artist mai misterios”, a spus acesta, considerând că oamenii pot descoperi o parte din personalitatea sa ascultându-i piesele.

În același timp, Gato transmite un mesaj clar celor care își formează o părere despre el fără să-l cunoască: „Înainte de toate ar trebui să mă cunoască personal”!

Artistul vorbește și despre una dintre cele mai mari provocări ale industriei muzicale: longevitatea. În opinia lui, astăzi apar foarte mulți artiști care reușesc să atragă rapid atenția publicului, însă nu toți reușesc să rămână relevanți pe termen lung.

„Este foarte greu să rămâi autentic, este foarte greu să rămâi un artist longeviv în muzică. Eu, cât și colegii mei ne-am construit o bază și am pus cărămidă cu cărămidă carierelor noastre”, a explicat Gato pentru Libertatea.

Pentru artist, succesul nu se măsoară doar în bani, vizualizări sau popularitate. După ani în care a continuat să facă muzică fără beneficii financiare, Gato spune că adevărata satisfacție este faptul că munca sa începe să fie răsplătită.

„Succesul pentru mine astăzi înseamnă că roadele muncii mele de ani de zile sunt răsplătite și că muzica din suflet nu a rămas niciodată dată la o parte”, a mai afirmat artistul.

În tot acest parcurs, cântărețul spune că familia i-a fost alături, iar credința a reprezentat un punct important de sprijin: „Îi cer mereu putere lui Dumnezeu să pot trece peste orice moment mai puțin bun, atât din viața personală, dar și din carieră”.

Deși nu urmărește foarte mult zona de showbiz, artistul are o opinie despre industria muzicală din România. Consideră că aceasta este în dezvoltare, dar crede că lucrurile ar putea evolua mult mai mult dacă orgoliile ar fi lăsate deoparte.

„Cred că se puteau face lucruri mult mai mari, dar din cauza orgoliilor multor oameni angrenați în această ramură, nu suntem unde ar trebui să fim”, a spus Gato pentru Libertatea. În ceea ce privește scandalurile din lumea mondenă, el preferă să stea departe: „Fiecare să facă ce vrea, pentru că la final fiecare răspunde de faptele sale”!

2026, an important pentru artist

Anul acesta a fost unul extrem de important pentru Gato, cu numeroase lansări care s-au bucurat de succes atât pe YouTube, cât și pe TikTok. Totul a început cu piesa „Să fii om e lucru mare”, care a strâns peste un milion de vizualizări pe YouTube și a generat peste 100.000 de videoclipuri pe TikTok.

A urmat piesa „Ne-am iubit Habibi”, alături de Nikolas Sax, care a intrat în trending și a ajuns până pe locul 22. Un alt succes important a fost colaborarea cu Giulia, pentru piesa „Tu, iubirea mea ești tot”, care a adunat peste două milioane de vizualizări în două luni și a urcat în trending până pe locul 16.

Gato a continuat seria lansărilor cu piesa „Vine o zi”, realizată alături de Edward Sanda și Tanu, care a ajuns până pe locul 9 în trending. Cea mai recentă lansare este „Câte fețe are omul”, piesă care se bucură deja de succes atât pe YouTube, cât și pe TikTok. La producerea instrumentalelor au contribuit, în mare parte, Adrian Tutu de la MyCrewMusic, alături de care Gato a lansat numeroase piese în această formulă, Tanu de la Manelele Viitorului și DMC de la Saca Beats.