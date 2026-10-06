Un front rece care va schimba vremea vine în Balcani. Când încep ploile de toamnă

Meteorologul amator Marko Čubrilo a publicat o nouă prognoză meteo, în care avertizează asupra unei schimbări semnificative a vremii în regiunea Balcanilor la finalul acestei săptămâni. După câteva zile de toamnă însorită și neobișnuit de caldă, un front rece cu ploi și scăderi de temperatură își va face simțită prezența vineri, 9 octombrie, informează Blic, parte a grupului Ringier.

Toamna caldă continuă până joi

Zilele următoare vor aduce condiții meteorologice stabile, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius. Nopțile și diminețile vor fi însă reci, fiind posibile brume ușoare la altitudini mai mari. „Vremea va rămâne uscată și caldă în cea mai mare parte a săptămânii, dar nopțile vor fi reci și cețoase", a precizat Marko Čubrilo.

Joi, primele semne ale schimbării

Joi, 8 octombrie, vremea începe să se schimbe, cu apariția norilor care vor aduce ploi și averse, mai întâi în regiunile vestice, sudice și sud-vestice. Vineri, 9 octombrie, un front rece va traversa zona Balcanilor, generând ploi trecătoare și o scădere considerabilă a temperaturilor. Maximele din nord-vest vor atinge doar 10 grade Celsius, în timp ce în sud-est se vor înregistra până la 24 de grade.

„Precipitațiile mai abundente sunt așteptate în zona Munților Dinarici și pe unele sectoare ale coastei Adriatice, în timp ce în interiorul regiunii, acestea vor fi mai reduse, deoarece nu se anticipează o ciclogeneză secundară", a explicat Čubrilo.

Weekend răcoros, urmat de o scurtă încălzire

Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va fi mai rece și uscată, cu un vânt moderat din nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade Celsius. Duminică, 11 octombrie, temperaturile vor crește din nou, ajungând la valori între 17 și 24 de grade, însă nopțile vor rămâne răcoroase.

Octombrie aduce noi episoade de frig

Meteorologul avertizează că o nouă perioadă de răcire ar putea avea loc în jurul datei de 15 octombrie sau puțin mai târziu. „Modelul operațional ECMWF indică o coborâre a unui alt front rece, posibil însoțit de ciclogeneză deasupra Mării Adriatice, în jurul datei de 15 octombrie", a precizat Čubrilo.

Cu toate acestea, estimările versiunii bazate pe inteligență artificială a modelului AIFS și ale altor modele meteorologice sugerează că răcirea ar putea surveni abia în jurul datei de 19 octombrie. Rămâne de văzut cum vor evolua condițiile atmosferice în următoarele zile.