Fabrica de asamblare a Ford Motor din Hermosillo, Mexic, produce anual peste 300.000 de camionete și SUV-uri, având 4.300 de salariați și un paznic special. Muncitorul lucrează doar 2-3 ore pe zi și a devenit „angajatul lunii”. Înainte de fiecare tură trebuie să mănânce, iar superiorii săi se asigură că are tot ce îi trebuie.

„El Charro” este paznicul special al unei fabrici Ford din Mexic

El Charro, al cărui nume face referire la termenul mexican pentru cowboy, este un șoim din specia Harris, care patrulează cerul deasupra fabricii de 12,1 milioane de metri pătrați. Rolul său? Să alunge porumbeii care au invadat locul de muncă, punând în pericol sănătatea angajaților și afectând operațiunile zilnice.

„Păsările care intră în fabrică creează multe riscuri”, a declarat Jesús Terán, managerul de întreținere centrală al uzinei din Hermosillo, potrivit The Wall Street Journal.

Cum au ajuns reprezentanții Ford să „angajeze” un șoim pentru paza fabricii

Conducerea fabricii s-a confruntat cu adevărate probleme atunci când porumbeii au început să pătrundă în hale. Păsările au creat adevărate pagube, așa că reprezentanții firmei au fost nevoiți să acționeze.

Au adoptat mai multe metode pentru a-i alunga: sunete puternice care imitau păsări de pradă și instalarea unor replici de ochi de pradă în zonele vulnerabile. Însă nimic nu a funcționat, iar porumbeii s-au adaptat rapid, așteptând deschiderea ușilor pentru a pătrunde în interior.

În aceste condiții, reprezentanții firmei au decis să apeleze la o soluție clasică: șoimii care să alunge porumbeii din zona halelor. Astfel, a fost adus la fabrica Ford din Mexic șoimul „El Charro”.

Paznicul de la Ford a fost adus în ianuarie 2025 și muncește doar 2-3 ore pe zi

În luna iulie 2025 a fost adus El Charro, „cowboyul zburător” care avea să restabilească ordinea. Șoimul este hrănit înainte de fiecare tură, care durează între două și trei ore, de obicei după-amiaza.

În timpul patrulelor, El Charro acoperă jumătate din perimetrul exterior al fabricii, identificând locurile preferate de porumbei și semnalând cuiburile ce trebuie îndepărtate ulterior de angajații Ford.

„El Charro a oferit rezultate foarte bune”, a spus Terán. Potrivit acestuia, șoimul a efectuat peste 300 de zboruri, acumulând peste 1.170 de ore de activitate și reducând cu aproximativ 80% prezența porumbeilor în zonele monitorizate. Mai mult decât atât, șoimul a devenit „angajatul lunii” în fabrica Ford din Mexic.

El Charro s-a integrat rapid și este o prezență îndrăgită de angajații fabricii. „Mulți dintre ei cer să facă poze cu El Charro ori de câte ori îl văd cu stăpânul său”, a spus Terán. Deocamdată, nu există un termen-limită pentru încheierea activității șoimului la fabrică. „El Charro trebuie să patruleze aici în fiecare zi”, a adăugat managerul.