Guvernul Niculescu este pe cale să fie varianta de cabinet cu cele mai mici șanse la testul din Parlament, deși Nicușor Dan a crezut că a patra desemnare va fi soluția pentru ieșirea din criză. Partidele cântă pe voci diferite și fiecare pasează responsabilitatea către altcineva, în timp ce se prezintă ele ca responsabile. La final, este de așteptat să se vadă ce susținere strânge Luca Niculescu până la finalul zilei de luni și, eventual, să i se sugereze un pas în spate.

Au trecut 160 de zile de la dărâmarea Guvernului Bolojan și blocajul politic este mai mare ca niciodată. Falsa impresie de după desemnarea lui Luca Niculescu privind existența unui plan al președintelui Nicușor Dan, care să fi testat soluția unui independent cu partidele, s-a concretizat prin negocierile și poziționările din ultimele zile.

Liderii PSD sunt deciși: nu Guvernului Niculescu, dacă nu sunt bifate două condiții. Prima și cea mai grea: cooptarea alături de PSD, în Guvernul Niculescu, a PNL și UDMR. Dacă liderii Uniunii mai pot fi îmbunați, PNL nici nu vrea să audă de guvernare cu PSD. Iar pentru PSD cooptarea PNL înseamnă a întregului partid, nu a aripii puciste.

A doua condiție, punerea în program a unei serii de măsuri. Hârtia suportă orice așa că aceasta nu ar fi partea problematică a negocierilor, dacă nu ar fi calculele politice. De altfel, surse de la vârful PSD au precizat că partidul nu vrea să audă de o garnitură de miniștri tehnocrați, la fel cum nu acceptă o guvernare monocoloră, cu ei pe post de pilon. Sorin Grindeanu a vorbit public de responsabilitate, însă responsabilitatea s-a terminat când a fost pus în fața sacrificării punctelor electorale pentru a merge la guvernare cu echipa Niculescu. Grindeanu a insistat că „Niculescu nu e al PSD”

În ședința PSD de luni s-a discutat despre guvernare, dar și despre posibilitatea anticipatelor. Claudiu Manda, secretarul general al partidului, a deschis discuția anticipatelor, iar Sorin Grindeanu a și explicat într-o conferință de presă că social-democrații au mandat trei lideri să facă o evaluare a legislației pentru aceste alegeri. Potrivit informațiilor Libertatea, liderii PSD sunt împărțiți privind anticipatele. Foarte mulți nu cred că se va ajunge la acestea, însă sunt și cei care în urma impredictibilității lui Nicușor Dan nu mai exclud acest scenariu.

USR, într-un film total diferit

Luca Niculescu, premierul desemnat, a mers luni la sediul USR, unde s-a văzut cu conducerea partidului. Însă în loc să câștige susținere suplimentară, Niculescu a plecat de la întâlnire cu o altă perspectivă. Perspectiva USR, în care Fritz și colegii l-ar sprijini doar dacă guvernul e compus din PNL, USR și UDMR. Practic, formula de la Guvernul Mureșan, care nu a trecut de Parlament.

USR nu vrea în niciun caz să guverneze cu PSD. De altfel, cei din USR au pledat insistent pentru alegeri anticipate, în condițiile blocajului.

PNL este în continuare scindat și pe scenarii diferite

În cazul PNL, raportarea la Cabinetul Niculescu depinde de persoana cu care are loc discuția. Aripa Bolojan ar vrea să susțină cabinetul Niculescu, dar cu anumite rezerve. Mai precis, să nu fie oameni nevotabili sau disidenți ai formațiunii în formula de guvern. Dar și în cazul lui Bolojan, responsabilitatea se termină până la interesul de partid. „Grindeanu a zis că Niculescu nu e al PSD. Nu e nici al PNL. Să ne spună Nicușor al cui e Niculescu”, a precizat un liberal de la vârful deciziilor PNL.

Pe de altă parte, puciștii sau disidenții sunt cei care cer, indiferent de premier, stabilitate și votarea unui nou cabinet. Rareș Bogdan chiar s-a declarat pregătit să renunțe la demnitatea de europarlamentar pentru a veni în Guvernul Niculescu. Potrivit estimării acestuia, și fără decizia lui Bolojan, 25 de persoane ar vota echipa Niculescu.

Concluziile, la final de zi