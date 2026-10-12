Ameninţarea rusă este de durată și va continua chiar și în cazul opririi războiului din Ucraina, din cauza scopului lui Vladimir Putin, avertizează șeful unui serviciu secret

Agresivitatea Rusiei împotriva Europei şi a Germaniei va fi de durată și va continua chiar și în cazul opririi războiului din Ucraina, deoarece Moscova vrea să redeseneze geopolitic Europa în favoarea ei, a avertizat directorul serviciului german de informaţii interne (BfV), Sinan Selen, potrivit AFP.

BfV atribuie Kremlinului o multitudine de operaţiuni de sabotaje, dezinformare şi spionaj în Europa, inclusiv o tentativă de atac cu drone pe aeroportul din Leipzig.

Vladimir Putin vrea să supună Europa sub influența rusă

Potrivit lui Sinan Selen, europenii nu trebuie să facă greşeala să creadă că sfârşitul războiului din Ucraina, dacă va avea loc, va însemna automat sfârşitul ameninţării ruse.

„Rusia are drept obiectiv să impună o nouă hartă, o reconfigurare totală a Europei şi a rolului său geopolitic în interiorul Europei”, a semnalat șeful serviciului german de informații interne într-o conferință de presă la Berlin.

„Ameninţarea hibridă este aici şi ea este decuplată de mult timp de situaţia din Ucraina”, a subliniat el.

Vladimir Putin a refuzat orice armistițiu în Ucraina și și-a intensificat bombardamentele din țara vecină în paralel cu atacurile hibride din Europa. Înainte de lansarea războiului la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022, el a cerut ca NATO să se retragă din Europa Centrală și de Est.

Liderul autocrat de la Kremlin vrea practic să cucerească toată Ucraină, să distrugă NATO și UE și să includă sub influența rusă malefică țările europene care au fost cândva sub dominația Uniunii Sovietice.

Emmanuel Macron îndeamnă Occidentul să nu cedeze amenințării ruse

Luni, după trei zile de presiuni din partea lui Donald Trump asupra Ucrainei în urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat Europa și aliații occidentali „să nu cedeze amenințării ruse”.

„Cred că trebuie să fim în mod colectiv serioşi”, a declarat Macron în marja unei vizite la Salonul Mondial Auto de la Paris.

Președintele francez a anunţat că urmează să discute luni la telefon cu Donald Trump.

„Nu avem, în prezent, niciun motiv factual pentru ca să ne schimbăm poziţia. Rusia continuă să bombardeze atât civili, cât şi infrastructuri din Ucraina. Da, pentru a căuta un armistiţiu energetic şi, aş spune eu, şi la Marea Neagră. Nu, pentru a ceda în faţa ameninţării ruse”, a declarat liderul francez, citat de AFP.

În ultimele zile, Donald Trump a anunţat suspendarea unor sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei pentru a permite importuri de motorină rusească, l-a acuzat pe Volodimir Zelenski de scumpirea carburanților, i-a cerut să nu mai atace rafinăriile din Rusia și să renunțe la putere.

Președintele american a semănat apoi confuzie anunţând un armistiţiu energetic între Ucraina şi Rusia. Zelenski s-a declarat surprins de acest anunț, în timp ce Kremlinul a păstrat tăcerea și a continuat atacurile asupra unor infrastructuri energetice din Ucraina.

Emmanuel Macron susține un armistițiu energetic, dar are îndoieli în privința Rusiei. „Eu nu am constatat, în ultimele 48 de ore, vreun armistiţiu energetic de partea rusă. Faptele spun că ruşii au continuat să bombardeze infrastructuri energetice în ultimele ore”, a spus președintele francez.

Donald Tusk cere fermitate împotriva Rusiei, care „luptă pentru dominație”

La rândul lui, premierul polonez Donald Tusk a cerut luni „întregului Occident” să fie mai ferm împotriva Rusiei lui Putin, care „luptă pentru dominaţie”, transmite AFP.

„Acesta este momentul în care întregul Occident - Europa, Statele Unite - trebuie să arate Rusiei şi lui Putin hotărârea de a continua o politică de îndiguire a Rusiei cu mijloace şi mai ferme”, a declarat Donald Tusk la Forumul de Securitate de la Varșovia.

„Dacă Ucraina luptă, o face pentru a supravieţui”, pe când Rusia „luptă pentru dominaţie”, a subliniat premierul polonez.

„Acesta este motivul pentru care mă voi duce la Bruxelles pentru a-i convinge pe toţi partenerii noştri europeni să aibă în vedere în mod serios o consolidare a sancţiunilor impuse Rusiei”, a adăugat Tusk.

Polonia, stat membru NATO şi UE, cu frontieră comună cu Rusia la exclava Kaliningrad, este un aliat apropiat al Ucrainei, furnizându-i ajutor militar şi umanitar.

La fel ca alte state care sprijină Ucraina, Polonia s-a confruntat în mai multe rânduri cu operațiuni hibride orchestrate de regimul de la Moscova.

„Noi, în Polonia, ne amintim foarte bine cum propaganda nazistă a încercat să convingă Europa şi lumea că Polonia era responsabilă de agresiunea lui Hitler”, a reamintit Donald Tusk.

„În prezent, auzim exact acelaşi lucru de la Moscova şi, din nefericire, tot mai mult în anumite capitale ale noastre”, a denunţat premierul polonez, referindu-se la propaganda ostilă a Moscovei precum că Polonia, ca victimă, ar fi declanșat cel de-Al Doilea Război Mondial, și nu Hitler în colaborare cu Stalin.