Condiții minime de trai

Asigurarea unor condiții minime de trai pentru câini (hrană, apă, adăpost, îngrijire medicală) este fundamentală. Mulți câini, chiar și cei cu proprietari, sunt ținuți în condiții improprii.

Totodată, prevenirea conflictelor între vecini este un aspect crucial. Acestea apar adesea din cauza lătratului excesiv, a igienei precare (dejecții pe spațiile publice), a agresivității unor câini sau a lipsei de supraveghere.

Regulile impun o mai mare responsabilitate proprietarilor, transformând deținerea unui animal de companie dintr-un simplu „a avea” în „a îngriji și a gestiona responsabil”, dar și evitarea conflictelor cu vecinii. Cei care nu se conformează riscă sancțiuni de până la 500 de lei.

Să permită câinelui „să stea în picioare”

De asemenea, o cerință prevede ca cușca să fie adecvată dimensiunilor sale. Să permită câinelui „să stea în picioare, să se întoarcă și să se odihnească”, fiind o condiție esențială a spațiului minim necesar. O cușcă prea mică poate duce la: atrofie musculară, probleme articulare, deformări, mai ales la câinii tineri sau bătrâni.

Spațiul insuficient generează stres, anxietate, frustrare și plictiseală. Un câine care nu se poate mișca liber poate dezvolta comportamente distructive sau agresive. O cușcă prea mică poate împiedica câinele să se răcorească sau să se încălzească eficient, în funcție de condițiile meteo.

Pe lângă dimensiune, „amplasarea într-un spațiu inadecvat” este la fel de importantă.

Distanța minimă față de gardul vecinului

O nouă regulă impune o distanță minimă de 60 de cm între cușca câinelui și gardul vecinului, un exemplu clar al modului în care legislația încearcă să echilibreze drepturile proprietarilor de animale cu dreptul la liniște și confort al vecinilor. Multe dispute între vecini apar din cauza animalelor de companie, iar această regulă încearcă să reducă punctele de fricțiune.

Chiar dacă 60 cm nu vor opri complet zgomotul unui câine care latră excesiv, o distanță fizică poate reduce intensitatea directă a sunetului și poate descuraja câinele să latre direct la gard, la orice mișcare sau zgomot de pe proprietatea vecinului.

Deși oferă un mic tampon, un câine agresiv poate găsi totuși modalități de a interacționa negativ cu gardul sau cu ceea ce se află dincolo de el. Această regulă nu înlocuiește necesitatea dresajului și a gestionării comportamentului agresiv.

Cum trebuie să fie lesa

Pentru câinii legați, noile regul prevăd și dimensiunea lesei. Aceasta trebuie să aibă o lungime minimă de 2 metri și să fie confecționată dintr-un material care nu provoacă răni animalului. Lesa scurtă sau din materiale dure este interzisă. De asemenea, câinele trebuie lăsat și liber pentru că are nevoie de mișcare.

Când sunt plimbați în spațiul public, proprietarii trebuie să aibă mereu la ei materialele necesare pentru a strânge dejecțiile animalului – pungi sau alte accesorii de igienă. Totodată, proprietarii trebuie să dețină asupra lor carnetul de sănătate al câinelui, care atestă vaccinările și starea generală a animalului.

Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei, însă în cazuri grave se poate ajunge la deschiderea unui dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor și confiscarea câinelui.

