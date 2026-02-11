Călin Georgescu, așteptat de susținători în fața instanței

În fiecare dimineață, susținătorii lui Georgescu se adună în fața instanței, scandând lozinci precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul 2 înapoi”. În această dimineață, susținătorii său au scandat „Călin nevinovat” dar și „Călin, te iubim” când fostul candidat la prezidențiale a coborât din mașină pentru a se înfățișa instanței.

Pentru ce este anchetat Călin Georgescu în acest dosar

Anchetatorii susțin că Georgescu și Horațiu Potra, alături de alți 20 de inculpați, au plănuit să transforme protestele în acțiuni violente.

Pe 7 decembrie 2024, într-o întâlnire discretă la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani, județul Ilfov, Georgescu și Potra ar fi discutat detaliile unui plan de destabilizare.

Martora Alexandrina Dumitru a descris procurorilor atmosfera ca fiind „foarte încărcată”, iar discuțiile ar fi avut legătură cu anularea alegerilor. Conform procurorilor, planul viza „schimbarea ordinii constituționale” prin manipularea emoțiilor colective într-un moment de tensiune extremă.

Procurorii susțin că grupul coordonat de Potra urma să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme și să declanșeze proteste violente.

Acțiunea a fost oprită în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, după ce o rudă a unuia dintre participanți a alertat autoritățile. Polițiștii au instituit filtre în jurul Capitalei, descoperind în mașinile grupului arme albe, pistoale, topoare și materiale pirotehnice periculoase.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”.

Între timp, spre finalul lunii septembrie 2025, șeful grupării de mercenari din Congo, Horațiu Potra, a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai, și a fost adus în România în noiembrie 2025, după care a fost încarcerat. Și în prezent, Potra este arestat preventiv, măsură prelungită succesiv.

Stenogramele din anchetă relevă recrutări pentru „armata paralelă”

Stenogramele anchetei relevă modul în care Potra recruta membri pentru grupul său. Într-un apel telefonic din 18 decembrie 2024, un tânăr de 20 de ani, luptător de K1, cere să se alăture grupării. „Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”, întreba Potra, adăugând că telefoanele sunt ascultate. Potra evita să decidă singur, motivând riscul aducerii de „oameni nepregătiți”.

Ancheta a dezvăluit un arsenal impresionant deținut ilegal de Horațiu Potra între decembrie 2024 și februarie 2025: grenade, pistoale mitralieră, trotil și materiale de inițiere. Acestea erau ascunse în Mediaș, la locuința sa.

Legăturile lui Călin Georgescu cu Frank Timiș și exploatările miniere

Potrivit anchetei, Călin Georgescu i-a solicitat lui Potra să-l abordeze pe Frank Timiș, un influent om de afaceri din domeniul exploatărilor miniere din Africa, pentru finanțarea campaniei electorale cu 20-35 milioane dolari americani.

În schimb, Georgescu ar fi promis deschiderea tuturor minelor din România, inclusiv cele de aur, în cazul câștigării alegerilor.

„Zice că are sprijinul de la Americanii care i-au făcut campanie la Trump”, ar fi declarat Potra.

Georgescu riscă închisoare de la 10 la 20 de ani

În contextul Codului Penal român, o tentativă de lovitură de stat, sau acțiuni împotriva ordinii constituționale, este pedepsită cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Această pedeapsă se aplică persoanelor care întreprind acțiuni violente cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat, punând în pericol securitatea națională.

Conform articolului 397 din Codul Penal, acțiunile împotriva ordinii constituționale se referă la acțiuni violente, fie armate, fie de altă natură, care au ca scop schimbarea ordinii constituționale sau subminarea puterii de stat.

Tentativa de lovitură de stat, în sensul Codului Penal, este considerată o infracțiune gravă, pedepsită cu o pedeapsă privativă de libertate de lungă durată.

În ceea ce privește o tentativă de lovitură de stat, este important de menționat că aceasta este o acțiune extrem de gravă, care nu se limitează doar la simpla schițare a unui plan, ci presupune acțiuni concrete, violente, care au ca scop schimbarea ordinii constituționale.

În acest context, tentativa, chiar dacă nu a avut succes, este considerată o infracțiune și este pedepsită conform legii. Așadar, termenul „tentativă” în contextul loviturii de stat se referă la acțiuni concrete, chiar dacă nu au dus la îndeplinirea scopului final, și sunt pedepsite conform legii.

Dosarul pentru propagandă legionară poate începe și el

Tribunalul Bucureşti, întrunit în complet de divergenţă, a decis luni, 9 februarie, că procesul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară poate începe. În acest prim dosar, a fost nevoie de un al treilea judecător, care a înclinat balanța, decizia fiind definitivă.

