Compania American Airlines a explicat că zborul 700 s-a întors la poarta Aeroportului Internaţional Newark Liberty din New Jersey după ce „doi clienţi ar fi refuzat să respecte cererile repetate ale membrilor echipajului de a depozita bagajele, de a pune telefoanele mobile în modul avion şi de a respecta cerinţele federale de acoperire a feţei”.

Într-un videoclip postat pe Twitter, Khan a spus că mergea spre un cantomament, în Colorado, după un stagiu la New York, şi s-a declarat „dezgustat” de tratamentul la care a fost supus.

Khan: „M-au scos cu poliția. Sunt dezgustat”

„Am fost scos din avion când mergeam spre cantonamentul de la Colorado Springs de poliţie. Evident, am făcut plângere personalului American Airlines. Ei au spus că masca colegului meu nu era suficient de mare şi nu era ținută destul de sus. Au oprit avionul să ne scoată pe mine şi pe prietenul meu, deși nu am făcut nimic greşit. Acum trebuie să reprogramez biletele pentru un alt avion, ceea ce este, într-adevăr, supărător. Am fost dezgustat de comportamentul celor de la American Airlines”, a spus Khan.

Reprezentanții operatorului aviatic au negat faptul că poliţia a intervenit.

Argint olimpic la JO din 2004, Khan a fost campion mondial la profesioniști la superușoară, deținând titlul WBA din 2009 până în 2012 și titlul IBF, în 2011. În palmares, are 39 de victorii, 21 prin KO, și doar 5 înfrângeri.

Foto: Facebook Amir Khan

