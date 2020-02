De Petre Dobrescu,

Ruptura ducilor de Sussex de monarhia britanică va deveni oficială pe 31 martie, după îndeplinirea ultimelor îndatoriri regale și încheierea ultimelor formalități, scrie Business Insider.

Ce pierd de la 1 aprilie

Din acel moment, ducii nu vor mai fi numiți altețe, nu vor mai putea folosi titulatura “regal” – chiar dacă și-au înregistrat deja marca Sussex Royal, de pe urma căreia aveau în plan să câștige bani după “proclamarea” independenței – și nici nu vor mai primi fonduri din vistieria monarhiei.

Practic, vor fi pe cont propriu și vor trebui să-și caute joburi.

Ieșirea oficială a ducilor de Sussex din familia regală va avea loc pe 31 martie

La marca Sussex Royal, conform surselor din preajma lor, ducii vor renunța, pentru că devine nefolosibilă și vor înființa o nouă fundație.

Iar biroul de la Palatul Buckingham l-au închis, concediindu-și cei 15 angajați, pentru că nu vor mai avea dreptul să-l folosească.

Cu ce rămân, totuși?

The Telegraph scrie că regina a decis să-i permită nepotului ei, care are în spate o carieră militară, să-și reia rolul onorific în armată, peste un an.

Elisabeta a II-a a revenit și asupra retragerii gradelor lui Harry. Acesta va rămâne maior, locotenent comandant și comandant de escadrilă, dar nu va fi convocat, datorită lor, pentru îndatoriri oficiale.

Regina Elisabeta a II-a a mai îndulcit un pic condițiile puse nepotului ei

Și Meghan va păstra un job onorific, cel de la Teatrul Național din Londra. Ea a preluat anul trecut, în ianuarie, patronajul regal al instituției de la însăși regina Elisabeta a II-a.

Paza ducilor, încă în discuție

Ce e încă neclar: cine va plăti paza și protecția ducilor. Conform unui fost angajat ca ofițer de securitate pentru familia egală, lui Harry și soției sale le va fi retrasă paza o dată cu pierderea titulaturilor de altețe regale.

Casa regală britanică a refuzat să comenteze însă acest aspect, rezumându-se la a comunica, sec, că e un subiect încă în discuție.

Nivelul ridicat de pază și protecție de care se bucură Meghan și Harry costă sute de mii de lire sterline pe an, conform surselor Business Insider.

La 1 aprilie începe așa-numita perioadă de tranziție. Timp de un an, părțile vor revizui și renegocia înțelegerea, pentru ca aranjamentul final să fie benefic și pentru familia regală, și pentru ducii de Sussex.

Tur de forță după Megxit

Meghan și Harry vor mai rămâne însă alături de ceilalți membrii ai familiei regale aproximativ 10 zile, după Megxit.

Cei doi au acceptat un ultim tur de forță al îndatoririlor regale, între 5 și 9 martie. Ce vor face atunci:

prințul Harry va merge în studioul unde Jon Bon Jovi va reînregistra una dintre piesele sale de succes, “Unbroken”, cu corul Invictus Games;

tot Harry va participa, alături de Lewis Hamilton, la deschiderea oficială a Silverstone Experience, un muzeu dedicat sporturilor cu motor din Marea Britanie;

Harry și Meghan vor participa împreună la Endeavour Fund Awards, la festivalul muzical Mountbatten, desfășurat de la Royal Albert Hall, și la slujba de Ziua Commonwealth-ului, pe 9 martie;

Meghan va avea un rol, încă nedeterminat, și în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Femeii.

După aceste evenimente, cei doi vor pleca spre Canada.

