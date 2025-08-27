Candidata republicană vrea să „pună capăt Islamului” în Texas

Valentina Gomez, candidată republicană, susține, în clipul video, că scopul ei este să „pună capăt islamului” în Texas, cu toate că musulmanii reprezintă doar unu la sută din populația acestui stat, relatează ziarul The Sun.

Valentina Gomez, care candidează la alegerile primare republicane pentru cel de-al 31-lea district congresional din Texas, a provocat indignare după ce a postat luni, 25 august, pe platforma X un videoclip în care ardea cartea sfântă a musulmanilor. Videoclipul a fost etichetat pe rețelele de socializare drept „periculos” de către Consiliul pentru Relații Americano-Islamice.

„Există un singur Dumnezeu adevărat, și acela este Dumnezeul lui Israel”, spune ea în videoclip.

🚨 Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to “end Islam in Texas.”



This isnt politics. Its incitement.



When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter. pic.twitter.com/aYdvihPVHw — Brian Allen (@allenanalysis) August 26, 2025

Oamenii au criticat-o aspru pe internet pe candidata republicană.

„Asta nu e politică. E incitare”, spune o persoană, pe platforma X, în timp ce alta îi cere să plece din Texas: „Plecați din statul meu. Nu avem loc pentru intoleranță și oameni plini de ură care nu cred în drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi primul amendament care permite libertatea religioasă. De ce nu învățați elementele de bază înainte de a candida la o funcție publică?”

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Nu este prima dată când Valentina Gomez are opinii islamofobe. La începutul acestui an, ea a întrerupt un eveniment musulman la Capitoliul din Texas, unde a denunțat că Islamul este o „religie a violului, incestului și pedofiliei”, batjocorind în același timp rugăciunile musulmanilor.

S-a filmat și în timp ce dădea foc la două cărți LGBTQ

De asemenea, anul trecut, ea a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care ardea două cărți LGBTQ, susținând: „Când voi fi secretar de stat, voi arde toate cărțile care îi îndoctrinează, îi promovează și îi sexualizează pe copiii noștri. MAGA – America pe primul loc”.

Deși se prezintă drept o candidată convinsă a MAGA, ea nu a primit sprijinul lui Donald Trump.

Valentina Gomez a fost interzisă de pe Instagram anul trecut, iar multe dintre videoclipurile postate de ea pe rețelele sociale au fost ulterior șterse.

Un bărbat care a profanat Coranul și l-a ars a fost ucis când era live pe TikTok

Valentina Gomez nu este singura persoană care a recurs la acest gest. Salwan Momika, un bărbat de 38 de ani care a profanat Coranul și l-a ars, a fost împușcat mortal la începutul anului în locuința sa din Suedia. Au existat informații conform cărora Momika transmitea în direct pe TikTok, în momentul crimei.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Bărbatul, originar din Irak, a ajuns în Suedia în 2018 și a devenit cunoscut publicului în 2023, după ce a ars exemplare ale Coranului în semn de protest împotriva islamului, provocând reacții internaționale puternice.

Liderul unui partid de extremă dreapta a ars Coranul în timpul unor proteste

În ianuarie 2023, Rasmus Paludan, care era atunci liderul partidului politic danez de extremă dreapta „Linia dură”, a ars un exemplar al Coranului în Suedia, lângă Ambasada Turciei, în timpul unui protest.

Rasmus Paludan, care este un militant antiimigranți, are dublă cetățenie, daneză și suedeză. Paludan a mai organizat în trecut o serie de manifestații în care a ars Coranul.