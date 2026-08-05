Vestul țării, polul căldurii extreme: 43°C resimțite la Oradea

Zonele urbane și cele de câmpie resimt cel mai dur efectele acestui cupol de aer cald, iar diferențele dintre valorile din termometre și cele resimțite de corpul uman sunt accentuate de umezeala relativă a aerului și de lipsa adierilor de vânt.

Cele mai mari valori ale temperaturii resimțite la ora 15:00 au fost raportate în județele Bihor și Timiș. La Oradea, Holod și Sânnicolau Mare, mercurul din termometrele senzoriale a indicat pragul critic de 43 de grade Celsius.

Nici orașele vecine nu au fost ocolite de zăpuc. În Timișoara, Moldova Veche și Chișineu-Criș, indicele termic a atins 42 de grade Celsius. De asemenea, o serie lungă de localități din vest, sud și est au consemnat valori resimțite de 41 de grade Celsius, printre care Arad, Satu Mare, Zalău, Reșița, Drobeta-Turnu Severin, dar și Botoșani, Vaslui, Focșani, Râmnicu Sărat sau Cernavodă. În Oltenia, la Bechet, Calafat și Băilești, aerul a devenit de asemenea aproape imposibil de respirat la aceeași valoare extremă.

43 de grade Celsius, temperatura maximă resimțită, la Oradea: harta României, „înroșită” de caniculă
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Bucureștiul și marile aglomerări urbane, sub o cupolă de foc

În Capitală, efectul de „insulă de căldură” creat de beton, asfalt și traficul intens a menținut temperatura resimțită la pragul de 40 de grade Celsius la ora 15:00. O valoare identică a fost înregistrată în majoritatea centrelor urbane mari din regiunile de câmpie și podiș: Iași, Galați, Buzău, Râmnicu Vâlcea, Călărași, Slobozia, Giurgiu, Deva și Alba Iulia.

Chiar și în Transilvania sau pe litoral, unde de obicei briza sau altitudinea mai ridicată temperează aerul, disconfortul termic a fost deosebit de accentuat. La Cluj-Napoca, Constanța, Ploiești, Sibiu, Pitești, Târgoviște și Târgu Jiu, temperatura resimțită a ajuns la 39 de grade Celsius, dovedind că masa de aer tropical acoperă unitar întreg teritoriul național, singurele refugii rămânând zonele montane înalte.

Ce este temperatura resimțită și de ce este periculoasă

Temperatura resimțită reprezintă o măsură subiectivă, dar fundamentată științific, a modului în care organismul uman percepe temperatura aerului. Formula folosită de meteorologi corelează mai mulți parametri măsurați la stațiile meteo: temperatura reală a aerului la 2 metri înălțime, gradul de acoperire cu nori, umezeala relativă, viteza vântului și radiația UV efectivă.

Atunci când umiditatea este ridicată, transpirația nu se mai evaporă eficient de pe piele, iar corpul își pierde capacitatea naturală de a se răci.

Din acest motiv, valorile de peste 40 de grade Celsius resimțite reprezintă un risc major de deshidratare, epuizare termică și șoc caloric, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice cardiovasculare.

Medicii recomandă evitarea deplasărilor inutile în aer liber la orele amiezii, consumul constant de apă fără a aștepta apariția senzației de sete, evitarea băuturilor cu mult zahăr sau alcool și rămânerea în spații climatizate sau umbrite.

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