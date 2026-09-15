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Capitala europeană invadată de șobolani: „Țipete de groază! Intră pe sub mese, printre picioarele clienților”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Șobolani în Bruxelles
Șobolanii se plimbă liberi pe străzile din Bruxelles se spaima clienților și a comercianților. Sursa foto: AFP
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În inima Bruxelles-ului, capitala Belgiei și locul unde se află mari instituții europene, zeci de șobolani se plimbă printre mese și picioarele clienților cafenelelor. Comercianții sunt îngroziți, iar soluțiile autorităților se lasă așteptate, a relatat La Dernière Heure.

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„Cine ar vrea să mănânce un croissant dimineața înconjurat de șobolani?

„Cine ar vrea să mănânce un croasant dimineața înconjurat de șobolani? Sunt atât de mulți aici, încât primesc mereu videoclipuri cu ei”, spune Julien Poumay, președintele unei asociații de comercianți de pe artera pietonală din Bruxelles.

Situația alarmantă a invaziei de șobolani din această zonă centrală a capitalei belgiene a devenit un subiect de îngrijorare atât pentru localnici, cât și pentru autorități.

Pe pietonala din centrul orașului, în zona Grand Place, dimineața devreme, șobolanii pot fi observați alergând nestingheriți printre mese și pe sub picioarele trecătorilor, stârnind țipete de groază.

Giyas, angajat într-un local din zonă de 17 ani, explică: „În urmă cu câțiva ani, situația nu era așa. Acum e mult mai rău”.

„Mulți clienți se plâng, cum văd unul, vor să plece!”

Problema șobolanilor este recunoscută și de alți comercianți. Sébastien, proprietarul unui restaurant local, adaugă: „În fiecare seară, sunt în jur de 20 de șobolani care se plimbă printre straturile de flori. Mulți clienți se plâng, cum văd unul, vor să plece! Dar ce putem face?”.

„Sunt atât de mulți, încât intră pe sub mese, pe sub picioarele clienților!”

„Să eliberăm pisicile!”

Unii localnici au venit cu soluții ingenioase. „Eu zic că ar trebui să eliberăm pisicile! I-ar alunga!”, sugerează Roni, un rezident al zonei, care recunoaște că, deși s-a obișnuit cu prezența șobolanilor, aceștia continuă să-l îngrozească.

Ideea de a folosi pisici pentru combaterea problemei a fost susținută și de comercianți, conform declarațiilor lui Julien Poumay.

Între timp, autoritățile din Bruxelles au luat măsuri mai tehnologizate pentru a combate situația.

Primăria a investit în capcane inteligente care utilizează un lichid pentru a atrage și elimina șobolanii.

Până în prezent, 1.080 de șobolani au fost uciși de la începutul acestui an, iar cadavrele lor sunt congelate înainte de a fi eliminate de o firmă specializată.

„Am făcut din această problemă o prioritate politică”, a declarat Anas Ben Abdelmoumen (PS), consilier municipal responsabil de curățenie.

100.000 de euro anual pentru deratizare

Conform acestuia, bugetul pentru deratizare s-a triplat în cursul acestui mandat, ajungând la 100.000 de euro anual.

„Trebuie să oprim răspândirea lor. Investim în capcane inteligente, iar echipele noastre pot monitoriza în timp real câți șobolani sunt capturați”, a explicat oficialul.

Totuși, consilierul a subliniat că deratizarea nu este suficientă: „Problema trebuie rezolvată de la sursă. Sunt prea multe resturi alimentare lăsate pe pietonală”.

Autoritățile au amplasat panouri care solicită cetățenilor să nu lase mâncare pentru șobolani, dar acestea par să fie adesea ignorate.

Bruxelles, 150.000 de locuitori, adăpostește principalele sedii ale instituțiilor Uniunii Europene în așa-numitul Cartier European (Comisia Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European). Cartierul European se află în estul orașului, concentrat în jurul arterelor principale Rue de la Loi / Wetstraat și Rue Belliard, aproape de parcul Leopold și Place du Luxembourg.

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Tags: Stiri Belgia Stiri Bruxelles
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