Petrolul și gazele, primele lovite de război, dar și primele care aduc profituri

Cel mai mare efect economic al războiului a fost creșterea prețurilor la energie. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar blocarea a transporturilor a dus la mișcări bruște pe piețele energetice. Aceste fluctuații au ajutat marile companii petroliere, mai ales pe cele europene care au divizii de trading și pot câștiga din schimbările rapide de preț.

TotalEnergies a raportat o creștere a profiturilor cu aproape o treime, până la 5,4 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, pe fondul volatilității de pe piețele de petrol și energie, scrie sursa citată.

ExxonMobil și Chevron au avut câștiguri mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, din cauza problemelor de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Totuși, ambele companii au depășit estimările analiștilor și se așteaptă la profituri mai mari în restul anului, cât timp petrolul rămâne mult peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului.

Marile bănci au profitat de panica și mișcările de pe piețe

Războiul a adus câștiguri mari și pentru marile bănci de pe Wall Street. JP Morgan a raportat venituri record de 11,6 miliarde de dolari în divizia de tranzacționare în primele trei luni din 2026. Rezultatul a ajutat banca să obțină al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria sa.

În total, cele șase mari bănci americane, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs și Wells Fargo, au raportat profituri de 47,7 miliarde de dolari în primul trimestru al anului.

Explicația este aceea că războiul a crescut volatilitatea, iar investitorii au făcut mai multe tranzacții. Unii au vândut acțiuni și obligațiuni riscante, de teamă că situația se poate agrava. Alții au cumpărat pe scădere, încercând să profite de revenirea piețelor.

„Volumele mari de tranzacționare au avantajat băncile de investiții, în special Morgan Stanley și Goldman Sachs”, a declarat Susannah Streeter, strateg șef de investiții la Wealth Club, pentru BBC.

Industria de apărare primește comenzi tot mai mari

Un alt sector care câștigă rapid din război este industria de apărare. Conflictul a scos la iveală lipsuri în apărarea aeriană și a accelerat investițiile în sisteme antirachetă, tehnologii contra dronelor și echipamente militare în Europa și SUA. Cheltuielile militare globale au crescut din nou în 2025, ajungând la aproape 2,9 trilioane de dolari, un nivel care nu a mai fost atins de 16 ani, după ce războiul a pus presiune pe guverne să își refacă stocurile de arme.

BAE Systems, companie care produce componente pentru avioanele de vânătoare F-35, a transmis că se așteaptă la vânzări și profituri mai mari în acest an. Firma a invocat amenințările tot mai mari la adresa securității și creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare.

Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman, trei dintre cei mai mari contractori de apărare din lume, au raportat fiecare un nivel-record al comenzilor restante la finalul primului trimestru din 2026. Totuși, acțiunile firmelor de apărare au scăzut de la mijlocul lunii martie, pe fondul temerilor că sectorul ar fi devenit prea scump după creșterile puternice din ultimii ani.

Energia regenerabilă, câștigătorul neașteptat

Războiul din Iran a readus în discuție nevoia de a reduce dependența de petrol și gaze. Potrivit Susannah Streeter, conflictul a crescut interesul pentru energia regenerabilă, inclusiv în SUA, unde administrația Trump a încurajat folosirea combustibililor fosili. Investitorii privesc tot mai mult energia verde ca pe o soluție pentru stabilitate și protecție în fața șocurilor de pe piața combustibililor fosili.

NextEra Energy, companie din Florida, a beneficiat de acest interes, iar acțiunile sale au crescut cu 17% de la începutul anului. Și giganții danezi Vestas și Orsted au raportat profituri în creștere, semn că efectele războiului se văd și în sectorul energiei regenerabile.

Japonia construiește cel mai mare parc eolian plutitor din lume care ar putea asigura energia pentru două milioane de oameni în același timp, Turcia deține acum cea mai mare centrală solară din Europa și unul dintre cele mai mari portofolii de proiecte pentru stocarea energiei în baterii, iar unele dintre cele mai mari piețe de stocare a energiei din Uniunea Europeană, Germania și Italia, dezvoltă și ele parcuri care pot produce aproximativ 12-13 GW.

Pentru populație, războiul înseamnă prețuri mai mari la energie, produse mai scumpe și incertitudine. Pentru companiile aflate în sectoarele potrivite, aceeași criză poate însemna profituri-record.

