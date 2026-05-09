Petrolul și gazele, primele lovite de război, dar și primele care aduc profituri

Cel mai mare efect economic al războiului a fost creșterea prețurilor la energie. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar blocarea a transporturilor a dus la mișcări bruște pe piețele energetice. Aceste fluctuații au ajutat marile companii petroliere, mai ales pe cele europene care au divizii de trading și pot câștiga din schimbările rapide de preț.

TotalEnergies a raportat o creștere a profiturilor cu aproape o treime, până la 5,4 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, pe fondul volatilității de pe piețele de petrol și energie, scrie sursa citată.

ExxonMobil și Chevron au avut câștiguri mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, din cauza problemelor de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Totuși, ambele companii au depășit estimările analiștilor și se așteaptă la profituri mai mari în restul anului, cât timp petrolul rămâne mult peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului.

Marile bănci au profitat de panica și mișcările de pe piețe

Războiul a adus câștiguri mari și pentru marile bănci de pe Wall Street. JP Morgan a raportat venituri record de 11,6 miliarde de dolari în divizia de tranzacționare în primele trei luni din 2026. Rezultatul a ajutat banca să obțină al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria sa.

În total, cele șase mari bănci americane, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs și Wells Fargo, au raportat profituri de 47,7 miliarde de dolari în primul trimestru al anului.

Explicația este aceea că războiul a crescut volatilitatea, iar investitorii au făcut mai multe tranzacții. Unii au vândut acțiuni și obligațiuni riscante, de teamă că situația se poate agrava. Alții au cumpărat pe scădere, încercând să profite de revenirea piețelor.

„Volumele mari de tranzacționare au avantajat băncile de investiții, în special Morgan Stanley și Goldman Sachs”, a declarat Susannah Streeter, strateg șef de investiții la Wealth Club, pentru BBC.

Industria de apărare primește comenzi tot mai mari

Un alt sector care câștigă rapid din război este industria de apărare. Conflictul a scos la iveală lipsuri în apărarea aeriană și a accelerat investițiile în sisteme antirachetă, tehnologii contra dronelor și echipamente militare în Europa și SUA. Cheltuielile militare globale au crescut din nou în 2025, ajungând la aproape 2,9 trilioane de dolari, un nivel care nu a mai fost atins de 16 ani, după ce războiul a pus presiune pe guverne să își refacă stocurile de arme.

BAE Systems, companie care produce componente pentru avioanele de vânătoare F-35, a transmis că se așteaptă la vânzări și profituri mai mari în acest an. Firma a invocat amenințările tot mai mari la adresa securității și creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare.

Lockheed Martin, Boeing și Northrop Grumman, trei dintre cei mai mari contractori de apărare din lume, au raportat fiecare un nivel-record al comenzilor restante la finalul primului trimestru din 2026. Totuși, acțiunile firmelor de apărare au scăzut de la mijlocul lunii martie, pe fondul temerilor că sectorul ar fi devenit prea scump după creșterile puternice din ultimii ani.

Energia regenerabilă, câștigătorul neașteptat

Războiul din Iran a readus în discuție nevoia de a reduce dependența de petrol și gaze. Potrivit Susannah Streeter, conflictul a crescut interesul pentru energia regenerabilă, inclusiv în SUA, unde administrația Trump a încurajat folosirea combustibililor fosili. Investitorii privesc tot mai mult energia verde ca pe o soluție pentru stabilitate și protecție în fața șocurilor de pe piața combustibililor fosili.

NextEra Energy, companie din Florida, a beneficiat de acest interes, iar acțiunile sale au crescut cu 17% de la începutul anului. Și giganții danezi Vestas și Orsted au raportat profituri în creștere, semn că efectele războiului se văd și în sectorul energiei regenerabile.

Japonia construiește cel mai mare parc eolian plutitor din lume care ar putea asigura energia pentru două milioane de oameni în același timp, Turcia deține acum cea mai mare centrală solară din Europa și unul dintre cele mai mari portofolii de proiecte pentru stocarea energiei în baterii, iar unele dintre cele mai mari piețe de stocare a energiei din Uniunea Europeană, Germania și Italia, dezvoltă și ele parcuri care pot produce aproximativ 12-13 GW.

Pentru populație, războiul înseamnă prețuri mai mari la energie, produse mai scumpe și incertitudine. Pentru companiile aflate în sectoarele potrivite, aceeași criză poate însemna profituri-record.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bulgarii au blocat accesul mașinilor la Il Giro cu 6 ore înainte de finalul de la Veliko Tarnovo: “Să fim siguri că va fi totul OK”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Știri România 13:00
Doi români au trăit o experiență de 25.000 de euro la bordul Orient Expres. „Este ceva aproape extraterestru pentru un om din 2026”
Cireșele și merele devin trufandale de lux, de ce perele și caisele vor costa o avere: zonele cele mai afectate
Știri România 12:48
Cireșele și merele devin trufandale de lux, de ce perele și caisele vor costa o avere: zonele cele mai afectate
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Fanatik.ro
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Stiri Mondene 13:46
Cum arată foișorul din curtea lui Dorian Popa. „Zece ore de muncă. Sunt topit, dar, în sfârșit, am terminat”
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Stiri Mondene 13:03
Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi. Ce l-a emoționat atât de tare pe soțul Adelei Popescu. „Prețuiți ce aveți. Atât!”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
ObservatorNews.ro
Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Mediafax.ro
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax.ro
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Politică 10:49
Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, ofertă de 7.000.000 de euro! Ce echipă a pus banii jos pe atacant. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea