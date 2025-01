„Nu am avut niciodată o caricatură ucisă”

Talnaes, care lucra la The Post din 2008, a scris într-o postare pe Substack, anunțându-și demisia: „Am avut feedback editorial și conversații productive – și unele divergențe – cu privire la caricaturile pe care le-am trimis spre publicare, dar în tot acest timp nu am avut niciodată o caricatură ucisă din cauza asupra cui sau asupra ce am ales să-mi îndrept penița. Până acum”.

Caricatura îi înfățișa pe Bezos, pe fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, și pe șeful OpenAI, Sam Altman, în genunchi, înmânând saci cu bani unei statui a lui Trump, alături de un proprietar al Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, cu ruj pe buze, și de Mickey Mouse înclinat.

Talnaes a declarat că desenul „îi critică pe directorii miliardari din tehnologie și media care au făcut tot posibilul să obțină favoruri de la viitorul președinte ales Trump”, satirizându-i pe „acești oameni cu contracte guvernamentale profitabile și interesați de eliminarea reglementărilor care își fac drum spre Mar-a-lago”.

„Periculos pentru o presă liberă”

Refuzul The Post de a publica caricatura, a spus Talnaes, a fost „o schimbare de joc… și periculos pentru o presă liberă”.

David Shipley, editorul de opinii al The Post, a afirmat într-o declarație că o respectă pe Telnaes, „dar trebuie să nu fiu de acord cu interpretarea ei a evenimentelor”.

„Nu orice judecată editorială este reflectarea unei forțe malefice”, a spus el. „Decizia mea a fost ghidată de faptul că tocmai publicasem o rubrică pe același subiect ca și caricatura și aveam deja programată pentru publicare o altă rubrică – o satiră. Singura prejudecată a fost împotriva repetiției.”

Cea mai recentă plecare importantă

Demisia a marcat cea mai recentă plecare importantă de la The Post, care a văzut mai mulți membri ai consiliului său editorial renunțând la funcție și reporteri celebri plecând după ce Bezos a renunțat la susținerea vicepreședinteui Kamala Harris, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din noiembrie.

Decizia controversată a lui Bezos a dus la un val de reacții din partea cititorilor, The Post raportând că peste 250.000 dintre aceștia și-au anulat abonamentele.

Întâlniri private cu președintele ales

Luna trecută, Bezos a cinat cu Trump la clubul său Mar-a-Lago din Florida, iar Amazon a anunțat că va dona 1 milion de dolari pentru inaugurarea lui Trump.

Disney, compania mamă a ABC, a soluționat un proces de defăimare intentat de Trump pentru 15 milioane de dolari într-o decizie extrem de analizată.

Iar Meta, compania mamă a Facebook și Instagram, a declarat că donează 1 milion de dolari fondului inaugural al lui Trump, după ce Zuckerberg s-a întâlnit cu Trump în privat.

De asemenea, Los Angeles Times, deținut de miliardarul Soon-Shiong din domeniul biotehnologiei, a anunțat în octombrie că nu va publica susținerea lui Harris, ceea ce a dus la o revoltă a abonaților și la demisia tuturor membrilor consiliului de redacție, cu excepția unuia.

