Casa în care președintele american Donald Trump și-a petrecut primii ani din viață a fost vândută pentru suma de 1,93 milioane de dolari. Proprietatea situată în New York a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce fusese lăsată în paragină ani la rând și ajunsese un spațiu insalubru, invadat de mucegai și folosit drept adăpost de pisicile vagaboande, relatează AP.

De la o ruină părăsită la o locuință de lux de 1,93 milioane de dolari

Conacul construit în stil Tudor se află în cartierul exclusivist Jamaica Estates din Queens și a fost ridicat în anul 1940 chiar de către talăl fostului lider de la Casa Albă, dezvoltatorul imobiliar Fred Trump. Donald Trump a locuit în această reședință până la vârsta de patru ani, însă familia a înstrăinat proprietatea cu mult timp în urmă.

Încheierea tranzacției de 1,93 milioane de dolari a fost confirmată recent pe platformele imobiliare americane, după ce cumpărătorul, care a preferat să își păstreze anonimatul, a semnat contractul de achiziție.

Istoria recentă a imobilului arată o evoluție financiară spectaculoasă marcată de degradare și renovare.

Anul trecut, dezvoltatorul imobiliar Tommy Lin a cumpărat casa cu cinci dormitoare și trei băi pentru doar 835.000 de dolari, speculând potențialul locuinței abandonate.

Lin a investit 500.000 de dolari într-un proiect masiv de reabilitare interioară ce a durat opt luni.

În această casă, Donald Trump a locuit până la vârsta de 4 ani. Foto: Profimedia

Lucrările au transformat complet spațiul, fiind adăugate finisaje moderne, podele din lemn masiv montate în stil spic de hering, o bucătărie profesională și băi utilate la standarde de centru spa.

Istoricul zbuciumat al licitațiilor și încercările de închiriere pe Airbnb

Proprietatea din Queens a cunoscut schimbări frecvente de proprietar și fluctuații mari de preț în ultimul deceniu, fiind strâns legată de evoluția politică a fostului președinte.

La scurt timp după ce Trump a preluat primul mandat la Casa Albă în 2017, reședința a fost tranzacționată pentru suma de 2,14 milioane de dolari.

Cumpărătorul de la acea vreme, o entitate juridică numită Trump Birth Home LLC, a încercat să speculeze notorietatea fostului președinte și a introdus vila în circuitul de închiriere pe platforma Airbnb.

Spațiul era decorat cu decupaje din carton în mărime naturală ale lui Donald Trump, exemplare ale cărții sale „Arta tranzacționării” și coperți înrămate ale revistei People.

În 2019, casa a fost scoasă din nou la vânzare pentru suma de 2,9 milioane de dolari, însă nu și-a găsit cumpărător la acel preț.