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Elon Musk, recrutat de Pentagon în „Proiectul Meridian”, înființat pentru imaginarea armelor și a tehnologiilor necesare războaielor din viitor

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Elon Musk (dreapta), alături de Pete Hegseth, șeful Pentagonului, la un eveniment. Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Profimedia
Elon Musk (dreapta), alături de Pete Hegseth, șeful Pentagonului, la un eveniment. Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Profimedia
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Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, le-a încredințat directorului SpaceX, Elon Musk, antreprenorului Palmer Luckey și politicianului Newt Gingrich, co-direcția „Proiectului Meridian”, menit să anticipeze armele și tehnologiile ce ar putea fi folosite în războaiele din viitor, relatează ziarul francez Le Figaro.

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Elon Musk (55 de ani) se întoarce în administrația Trump, de data aceasta la Pentagon. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunțat miercuri lansarea „Proiectului Meridian”, care are ca scop explorarea tehnologiilor ce vor modela războaiele de mâine. Directorul executiv al Tesla și al SpaceX va conduce această inițiativă împreună cu cofondatorul companiei de apărare Anduril, Palmer Luckey (34 de ani), și un fost președinte al Camerei Reprezentanților, republicanul Newt Gingrich (83 de ani).

120 de zile pentru a desluși armele războaielor din viitor

Timp de 120 de zile, cei trei vor trebui să identifice armele, tehnologiile și capacitățile militare de care Statele Unite ar putea avea nevoie în următorii ani sau chiar în următoarele decenii. Scopul? Să păstreze avantajul tehnologic al armatei americane. Pete Hegseth a dezvăluit proiectul în timpul discursului său despre starea forțelor, adresat tinerilor ofițeri și subofițeri de la Baza Corpului Pușcașilor Marini Quantico, Virginia. Concluziile lor vor fi publicate într-un raport public, însoțit de o anexă clasificată.

„«Proiectul Meridian», viitorul războiului, nu se referă la dezvoltarea de noi strategii sau politici”, a declarat Pete Hegseth pentru CNBC. Acest proiect trebuie „să identifice domeniile pe care trebuie să le cucerim și capacitățile pe care trebuie să le stăpânim”.

Pentagonul vrea să reflecteze asupra armelor și sistemelor necesare pentru conflictele care ar putea avea loc în subteran sau chiar pe Lună, așa cum a sugerat Departamentul american al Apărării.

„Asistăm la progrese rapide în domeniile inteligenței artificiale, autonomiei, energiei dirijate, roboticii și biotehnologiei”, a scris Pete Hegseth într-un memoriu dezvăluit de The Guardian. În opinia șefului Pentagonului, aceste progrese vor „transforma profund natura războiului”.

Creierele „Proiectului Meridian”

Alegerea lui Elon Musk și a lui Palmer Luckey este destul de semnificativă. Companiile lor sunt deja furnizori ai Pentagonului. În luna mai, SpaceX a obținut două contracte majore cu Forța Spațială a SUA. Primul, în valoare de 2,29 de miliarde de dolari, prevede dezvoltarea unei rețele securizate de sateliți pentru comunicații de mare viteză. Câteva zile mai târziu, companiei i s-a atribuit un contract de 4,16 miliarde de dolari pentru a realiza o constelație capabilă să detecteze și să urmărească amenințările aeriene din spațiu.

Anduril, compania lui Palmer Luckey specializată în sisteme autonome și tehnologii de apărare, se bazează, de asemenea, în mare măsură pe contractele guvernamentale. În martie 2025, Corpul Pușcașilor Marini i-a atribuit un contract în valoare de până la 642 de milioane de dolari pe o perioadă de zece ani pentru a-și dota bazele cu sisteme anti-drone.

Un vechi republican, Newt Gingrich apără linia politică „America First”, promovând ideea că SUA trebuie să își reevalueze obligațiile față de aliații care nu investesc serios în propria securitate. El s-a remarcat prin pozițiile sale dure atât împotriva terorismului, cât și împotriva „statelor infractoare”, precum Coreea de Nord sau Cuba.

„Proiectul Meridian” este supravegheat de șeful tehnologic al Pentagonului, omul de afaceri Emil Michael.

Elon Musk se întoarce în administrația Trump

Pentru Elon Musk, „Proiectul Meridian” marchează practic reîntoarcerea în administrația Trump, la mai bine de un an de la sfârșitul mandatului său de șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Demisia sa de la conducerea DOGE a fost urmată de o ceartă publică spectaculoasă cu președintele Donald Trump din cauza unor dezacorduri legate de reducerile de personal și de cheltuieli. Între timp, cei doi s-au împăcat, iar directorul executiv al SpaceX l-a însoțit pe președintele american în China și a făcut donații pentru Partidul Republican înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Elon Musk
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