Cât plătește statului câștigătorul marelui premiu

Pentru câștigurile din jocuri de noroc mai mari de 66.750 de lei, impozitul se calculează astfel: 11.750 de lei plus 40% din suma care depășește pragul de 66.750 de lei.

În cazul premiului de la Joker, suma brută este de 3.565.252,21 lei. Diferența care depășește pragul de 66.750 de lei este de 3.498.502,21 lei. Din această sumă, 40% înseamnă 1.399.400,88 lei. La această valoare se adaugă suma fixă de 11.750 de lei.

Astfel, impozitul total ajunge la 1.411.150,88 de lei.

După reținerea impozitului, câștigătorul ar urma să încaseze 2.154.101,33 de lei. Cu alte cuvinte, din premiul brut de 3.565.252,21 lei, statul reține peste 1,4 milioane de lei, iar câștigătorul rămâne cu puțin peste 2,15 milioane de lei.

Biletul a costat doar 10,5 lei

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro. A fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, iar prețul total a fost de 10,5 lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în 2026 la Joker. Ultima dată, premiul de categoria I la Joker a fost câștigat pe 19 aprilie 2026, când valoarea premiului a fost mult mai mare: 65.969.447,56 de lei.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a-și revendica premiul. Dacă termenul este depășit, dreptul de a încasa câștigul se pierde, potrivit regulilor Loteriei Române.

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