Salariile muncitorilor din fabricile Lada au fost dezvăluite de conducerea companiei din Rusia. Angajații din producție câștigă în medie 110.000 de ruble pe lună, în timp ce muncitorii cu experiență ajung la 130.000 de ruble. Potrivit fakti.bg, cei mai bine plătiți specialiști pot încasa până la 400.000 de ruble, adică aproximativ 4.180 de euro.

Cât câștigă muncitorii de la Lada

Salariile angajaților de la uzinele celui mai mare producător auto din Rusia, AvtoVAZ, au fost făcute publice de conducerea companiei. Informațiile au fost prezentate în timpul unei vizite oficiale la divizia de producție de componente turnate și forjate din Toliatti.

Alexandr Ermolayev, care conduce departamentul pentru producția de componente din fontă și forjate (ICFPD), a prezentat jurnaliștilor date despre salariile angajaților din sectorul metalurgic. Potrivit acestuia, un muncitor obișnuit din halele de producție câștigă, în medie, aproximativ 110.000 de ruble pe lună, echivalentul a circa 1.150 de euro.

Muncitorii cu experiență și maeștrii din zona de asamblare ajung la venituri cuprinse între 120.000 și 130.000 de ruble lunar, adică aproximativ 1.250-1.360 de euro. Cei mai bine plătiți sunt specialiștii cu un nivel ridicat de calificare și angajații din zona de inginerie. În cazul acestora, salariile pot ajunge la 400.000 de ruble, aproximativ 4.180 de euro.

AvtoVAZ a majorat salariile cu peste 20%

Deficitul de forță de muncă din sectorul industrial rus a determinat producătorul auto să adopte o strategie agresivă de creștere a veniturilor.

Pentru a ocupa posturile vacante de pe liniile de producție și pentru a limita plecarea angajaților către alte companii industriale, conducerea AvtoVAZ a majorat salariile medii din fabrici cu peste 20% în ultimul an. Pe lângă salariul de bază, compania oferă beneficii sociale, compensații pentru orele suplimentare și bonusuri acordate în funcție de îndeplinirea planului de producție. Măsurile sunt menite să susțină ritmul de producție al fabricilor, în condițiile în care volumul de muncă rămâne ridicat.

Peste 29.000 de mașini Lada vândute în august

Principalele capacități de producție ale companiei sunt concentrate în două direcții, în complexele industriale din Toliatti și Ijevsk.

Din aceste fabrici sunt produse modelele din gama Lada. În ciuda restructurărilor de pe piața din regiune și a restricțiilor privind aprovizionarea cu componente, marca își menține poziția de lider pe piața rusă a automobilelor noi, potrivit informațiilor publicate de fakti.bg.

Datele pentru luna august arată că au fost înregistrate 29.225 de vânzări de automobile Lada. Cel mai popular model în rândul cumpărătorilor ruși rămâne Lada Granta, care a înregistrat 11.192 de unități vândute. Prețul de pornire pentru model este de 850.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 8.880 de euro, potrivit materialului.

Diferența față de salariile din industria auto europeană

Salariile oferite de Lada sunt considerate ridicate în raport cu nivelul din Rusia, însă diferența față de veniturile din industria auto europeană este semnificativă.