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Un pod de 2.200 de tone, 108 metri lungime și 20 de metri lățime a fost „plimbat” prin Budapesta pe 176 de axe motorizate

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Primul pod feroviar Közvágóhíd instalat într-un weekend la Budapesta, Ungaria
Un pod de 2.200 de tone, 108 metri lungime și 20 de metri lățime a fost „plimbat” prin Budapesta pe 176 de axe motorizate. Sursă foto: Linkedin / Mammoet
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Un pod feroviar uriaș, de 2.200 de tone, 108 metri lungime și 20 de metri lățime, a fost mutat prin Budapesta cu ajutorul a 176 de axe motorizate, într-o operațiune de inginerie spectaculoasă. Întreaga operațiune a fost concentrată într-un singur weekend: șoseaua a fost închisă vineri dimineață și redeschisă înainte de ora de vârf de luni, scrie publicația de specialitate Move It Magazine.

Cuprins:

Podul de 2.200 de tone a fost mutat aproape ca un vehicul uriaș

Structura este primul tronson al noului pod feroviar Közvágóhíd și face parte din proiectul de extindere a capacității liniei dintre Ferencváros și Kelenföld. Podul sudic traversează Soroksári út, una dintre arterele importante de acces în Budapesta. Problema constructorilor era însă una serioasă: structura cântărea 2.200 de tone, iar o metodă clasică de montaj ar fi putut însemna o blocare îndelungată a traficului.

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Soluția aleasă a făcut ca podul să pară, pentru câteva ore, un vehicul uriaș. Compania Mammoet a folosit platforme modulare autopropulsate, cunoscute în industrie drept SPMT. Acestea sunt vehicule formate din numeroase axe și roți, controlate astfel încât să poată deplasa încărcături de mii de tone cu foarte mare precizie.

176 de axe au intrat în operațiune

Mutarea nu s-a făcut dintr-o singură mișcare. La început, patru seturi de platforme SPMT au lucrat pe două niveluri. Primele au fost amplasate la un nivel mai înalt și au început să împingă podul înainte de pe culee. Pe măsură ce structura avansa, echipamentele erau coborâte progresiv la nivelul solului cu ajutorul unei macarale mobile cu o capacitate de 400 de tone.

Odată reconfigurate, platformele de la sol preluau suporturile temporare și intrau sub podul care continua să înainteze. În ultima etapă, trei seturi de transportoare au fost poziționate sub construcția de 2.200 de tone. Fiecare set era format din patru module cu câte 12 axe, adică 48 de axe pentru fiecare punct principal de susținere. Pe parcursul întregii operațiuni au fost utilizate, în diferite configurații, 176 de axe SPMT.

Constructorii au evitat să sape fundații în mijlocul șoselei

Metoda a rezolvat și o altă problemă. Pentru a muta podul nu a fost nevoie să fie realizate fundații adânci și nici să fie ridicate structuri temporare în mijlocul Soroksári út. Suporturile provizorii au fost transportate chiar de platformele motorizate, iar podul a înaintat treptat deasupra șoselei până la poziția stabilită.

Circulația în Budapesta a fost oprită vineri dimineață și până luni șoseaua era din nou deschisă traficului.

„Expertiza și flexibilitatea noastră în ceea ce privește soluțiile de inginerie și echipamentele ne permit să ne adaptăm provocărilor tehnice”, a explicat Jordy van der Hoeven, manager de proiect la Mammoet, citat de Move It Magazine.

Mai urmează un pod de alte 2.200 de tone

Operațiunea spectaculoasă nu este însă ultima. Un al doilea tronson, care va forma podul nordic, are tot 2.200 de tone și urmează să fie instalat printr-o metodă asemănătoare. De această dată, inginerii vor avea însă și mai puțin spațiu la dispoziție, pentru că primul pod este deja montat. Cele două structuri fac parte dintr-o modernizare feroviară mult mai amplă în sudul Budapestei.

Autoritățile ungare arată că proiectul dintre gările Ferencváros și Kelenföld include construirea a 6 kilometri de cale ferată nouă, modernizarea altor 7,7 kilometri, precum și refacerea a șapte poduri feroviare. Sunt prevăzute și noi stații la Közvágóhíd și în apropierea cartierului universitar și a Infopark.

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Tags: Stiri Ungaria Infrastructură
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