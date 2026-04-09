Carburanții se scumpesc în Croația

Prețurile carburanților în Croația au crescut din nou de la miezul nopții, iar impactul este resimțit imediat de consumatori, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Un plin de motorină s-a scumpit cu aproximativ 6 euro într-o singură zi, iar în ultimele două săptămâni costul a crescut cu 15 euro. Și benzina s-a scumpit, în timp ce motorina agricolă („diesel albastru”) a înregistrat o creștere semnificativă.

Profit de doar 1 cent pe litru pentru micii distribuitori. Afacerile mici riscă falimentul

Deși guvernul a intervenit pentru a limita majorările, presiunea rămâne ridicată, în special asupra micilor distribuitori. Krešimir Babić, proprietarul unei benzinării din Nova Kapela, în apropiere de Slavonski Brod, spune că marjele de profit au ajuns la un nivel extrem de scăzut.

„De mâine, câștigul meu pe un litru de motorină va fi de doar un cent”, a mărturisit Babić, care a renunțat complet la vânzarea de motorină agricolă, deoarece ar însemna să lucreze în pierdere.

Situația este greu de explicat chiar și celor apropiați, spune Babić.

„Le explic apropiaților și nu le vine să creadă. Se vorbește despre plafonarea marjelor, dar noi nu putem funcționa dacă profitul este sub un cent”, continuă antreprenorul.

Potrivit lui Babić, costurile operaționale – chiria, salariile și transportul – depășesc adesea veniturile generate de vânzarea carburanților la prețurile actuale.

Economiștii avertizează că evoluția prețurilor ar putea avea efecte pe termen lung asupra pieței. Micii distribuitori riscă să își închidă afacerile, în timp ce marile companii au capacitatea de a absorbi pierderile temporare. Această diferență ar putea duce la dezechilibre majore pe piața carburanților.

Croația a plafonat prețul carburanților

Guvernul croat a fost prima țară din UE care a plafonat preţurile maxime de vânzare a carburanților pe fondul creșterilor cotaţiilor la petrol, după începerea războiului din Iran.

Începând din 10 martie, timp de 2 săptămâni, prețul maxim a fost de 1,50 euro pentru un litru de benzină şi 1,55 euro pentru un litru de motorină. Măsura a costat statul croat aproximativ 2 milioane de euro.

În România, joi, 9 aprilie 2026, benzina s-a ieftinit cu 26 de bani, ajungând la 8,94 lei/l, iar motorina cu 20 de bani, costând 10,08 lei/l. În paralel, cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat joi o creștere semnificativă. Barilul de țiței Brent a ajuns la 97,35 dolari, cu 2,74% mai mult, iar West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 97,43 dolari, în creștere cu 3,2%.

Această evoluție vine pe fondul incertitudinilor legate de menținerea armistițiului dintre SUA și Iran și de problemele de trafic prin Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transportul petrolului la nivel global.

După 40 de zile, Iranul, SUA și Israelul au ajuns la un armistițiu, care va dura două săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece și taxate individual.

