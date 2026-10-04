Cezar Ouatu și-a botezat fiica, pe Serena Maria. Prima apariție publică a tenorului alături de partenera sa, Teodora, a avut loc pe covorul roșu.

Bucurie mare în familia lui Cezar Ouatu. Cunoscutul tenor și-a creștinat fiica, pe Serena Maria, organizând un eveniment elegant la care au luat parte familia, prieteni apropiați și nume importante din lumea artistică.

Cezar Ouatu și-a botezat fetița

Petrecerea dată în cinstea fiicei sale Serenei Maria a marcat și prima apariție oficială alături de partenera sa, Teodora, mama fetiței. După despărțirea de fosta sa iubită, Raluca Jurcă, chiar înainte de nuntă, în toamna anului trecut, tenorul a ales să fie extrem de rezervat în privința vieții sale private.

În vară, Cezar Ouatu a surprins pe toată lumea cu anunțul că a devenit tată, apariția fetiței în viața lui fiind o binecuvântare. Bucuros de noua etapă din viața sa, acesta i-a dedicat fiicei sale mai multe postări, însă niciodată nu a făcut referire la mama fetiței.

Printre invitații care au participat la petrecerea de botez a fetiței lui Cezar Ouatu s-au numărat și compozitorul Mihai Alexandru cu soția sa. Acesta a filmat momentul în care primirea invitaților se făcea pe covorul roșu.

Mihai Alexandru a complimentat-o pe partenera lui Cezar Ouatu: „Ia uitați ce frumusețe!”

Unul dintre invitații speciali ai evenimentului a fost compozitorul Mihai Alexandru, care a venit cu soția sa. Compozitorul a filmat sosirea la petrecere și momentul întâlnirii festive de pe covorul roșu, imagini care au oferit publicului primele cadre cu Cezar Ouatu și Teodora în ipostază de părinți.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, soția lui Mihai Alexandru pășește pe covorul roșu întins la intrarea în locație, unde este primită de gazde, respectiv Cezar și Teodora. În momentul în care a văzut-o pe mama fiicei tenorului, acesta i-a adresat un compliment: „Ia uitați ce frumusețe aici!”, a spus Mihai Alexandru în timp ce o filma pe Teodora, care i-a zâmbit.

Cezar Ouatu l-a rugat pe compozitor să închidă filmarea pentru a se bucura de momentele festive.

„O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, a fost mesajul transmis de Mihai Alexandru pe rețelele de socializare.

La intrare, invitații au fost primiți pe covor roșu în acordurile rafinate oferite de Cvartetul Cronos. Pe parcursul serii, atmosfera a fost întreținută și de orchestra Frații Cocoș, care a adus pe scenă ritmuri tradiționale și voie bună.