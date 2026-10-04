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Comisia Europeană a anunțat termenii finali pentru a doua licitație europeană privind decarbonizarea căldurii industriale, IF26 Heat Auction, cu un buget de un miliard de euro provenit din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
Licitația sprijină proiectele care reduc emisiile din sectorul industrial, prin electrificarea proceselor, utilizarea energiei regenerabile sau tehnologii nucleare, acestea din urmă fiind eligibile pentru prima dată.
„Tranziția către o industrie mai competitivă și cu emisii reduse se construiește pas cu pas, prin informare, cooperare și decizii bine fundamentate”, subliniază ministerul într-o postare pe Facebook.
Finanțarea se va face prin prime fixe, pentru o perioadă de până la cinci ani, iar proiectele eligibile trebuie să producă căldură la temperaturi de peste 80 de grade Celsius.
Licitația, deschisă tuturor sectoarelor industriale din Spațiul Economic European, va debuta la începutul lunii decembrie 2026.
În România, o sesiune informativă pentru potențialii solicitanți va avea loc pe 5 octombrie 2026, conform aceleiași surse.