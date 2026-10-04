Dana Nălbaru, schimbare de look la aproape 50 de ani. Cum arată după ce s-a tuns singură: „Mi-am băgat foarfeca în păr”

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Dana Nălbaru sărbătorește împlinirea vârstei de 50 de ani într-un mod inedit. Aflată într-o vacanță de o lună în Italia, fosta solistă a trupei Hi-Q a decis să-și tundă singură părul, inspirată de atmosfera din peninsulă.
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Dana Nălbaru a ales să sărbătorească pragul de 50 de ani departe de România. Artista se află într-o vacanță de o lună în Italia, iar atmosfera din peninsulă a determinat-o să facă o schimbare spontană de look.
Aflată în Grado, pe coasta Mării Adriatice, Dana Nălbaru a pus mâna pe foarfecă și și-a tuns singură părul. Fosta solistă Hi-Q a povestit despre decizia sa într-o postare adresată urmăritorilor din mediul online.
„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a povestit Dana Nălbaru.
Schimbarea vine într-o perioadă în care artista își asumă un stil de viață mai retras și mai simplu, departe de agitația Capitalei.
În ultimii ani, Dana Nălbaru și soțul ei, actorul Dragoș Bucur, și-au schimbat stilul de viață. Cei doi au lăsat Bucureștiul în urmă și s-au stabilit în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș.
Decizia de a se muta la țară a fost luată împreună cu cei trei copii ai familiei: Sofia, în vârstă de 18 ani, Roxana India, în vârstă de 12 ani, fiica adoptată de cuplu, și Kadri, în vârstă de 9 ani. Familia locuiește într-o gospodărie departe de aglomerația orașului, iar alegerea de a se muta la țară a reprezentat o schimbare importantă pentru toți membrii familiei.
Dana Nălbaru a devenit cunoscută publicului în anii 2000, când făcea parte din formula de succes a trupei Hi-Q, alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea. Artista a părăsit formația în 2003, iar ulterior trupa a continuat cu alte soliste, printre care Nicoleta Drăgan și Anya. Hi-Q a rămas asociată cu perioada de început a muzicii pop-dance românești din anii 2000.
După retragerea din formație, Dana Nălbaru s-a îndepărtat treptat de expunerea constantă din industria muzicală și a ales un stil de viață mai discret.