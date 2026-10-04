Dana Nălbaru, schimbare de look la aproape 50 de ani. Cum arată după ce s-a tuns singură: „Mi-am băgat foarfeca în păr”

Dana Nălbaru sărbătorește împlinirea vârstei de 50 de ani într-un mod inedit. Aflată într-o vacanță de o lună în Italia, fosta solistă a trupei Hi-Q a decis să-și tundă singură părul, inspirată de atmosfera din peninsulă.

Dana Nălbaru a ales să sărbătorească pragul de 50 de ani departe de România. Artista se află într-o vacanță de o lună în Italia, iar atmosfera din peninsulă a determinat-o să facă o schimbare spontană de look.

Aflată în Grado, pe coasta Mării Adriatice, Dana Nălbaru a pus mâna pe foarfecă și și-a tuns singură părul. Fosta solistă Hi-Q a povestit despre decizia sa într-o postare adresată urmăritorilor din mediul online.

„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de «aerul italian», mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul”, a povestit Dana Nălbaru.

Schimbarea vine într-o perioadă în care artista își asumă un stil de viață mai retras și mai simplu, departe de agitația Capitalei.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat la țară

În ultimii ani, Dana Nălbaru și soțul ei, actorul Dragoș Bucur, și-au schimbat stilul de viață. Cei doi au lăsat Bucureștiul în urmă și s-au stabilit în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș.

Decizia de a se muta la țară a fost luată împreună cu cei trei copii ai familiei: Sofia, în vârstă de 18 ani, Roxana India, în vârstă de 12 ani, fiica adoptată de cuplu, și Kadri, în vârstă de 9 ani. Familia locuiește într-o gospodărie departe de aglomerația orașului, iar alegerea de a se muta la țară a reprezentat o schimbare importantă pentru toți membrii familiei.

Cum s-a schimbat viața artistei după plecarea din Hi-Q

Dana Nălbaru a devenit cunoscută publicului în anii 2000, când făcea parte din formula de succes a trupei Hi-Q, alături de Mihai Sturzu și Florin Grozea. Artista a părăsit formația în 2003, iar ulterior trupa a continuat cu alte soliste, printre care Nicoleta Drăgan și Anya. Hi-Q a rămas asociată cu perioada de început a muzicii pop-dance românești din anii 2000.