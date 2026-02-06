Sectorul de textile din România este unul dintre cele mai mari din Europa, iar 85% este realizat în sistem lohn, adică producătorii români lucrează ca subcontractori pentru marii producători globali.

Haine de „firmă” făcute pe salarii mici

În țara noastră se produc haine „de firmă” precum cele pentru brandurile Armani, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Versace, Boggi, Dolce & Gabbana, Pierre Cardin, dar și Northface, Zara, C&A, Benetton, Aston Martin sau Jaguar, după cum au scris, de-a lungul timpului, publicații precum Adevărul și Ziarul Financiar.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (FEPAIUS) spune că acordul are un impact pozitiv.

„Da, considerăm că acordul are un impact pozitiv asupra industriei textile din România, în special prin facilitarea importului de țesături de mătase și bumbac, unele dintre acestea fiind unice la nivel mondial și indisponibile în prezent pe piața internă. Eliminarea taxelor vamale pentru acestea va sprijini competitivitatea producătorilor locali”, arată patronatul.

„Acordul va conduce la o diversificare mai mare a produselor disponibile pe piață, precum și la prețuri mai bune”

Consultări cu Ministerul Economiei

Organizația susține că a fost consultată de Ministerul Economiei în acest sens.

Spre deosebire, Ministerul Agriculturii a acuzat anterior că nu a fost consultat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atunci când a fost negociat votul pentru Acordul UE-Mercosur.

Și totuși vor taxe mai mici

Cu toate acestea, situația nu este nici pe departe roz pentru sectorul de textile. Lucrând ca subcontractori pentru alte branduri, fabricile românești au marje mici de profit și sunt mereu afectate de schimbările fiscale.

Întrebat ce ar trebui să facă statul pentru a nu pune în pericol joburile din industrie, FEPAIUS a arătat către taxare.

„Da, considerăm necesară reducerea impozitării aplicate salariului minim pe economie, ca măsură de sprijin pentru menținerea și protejarea locurilor de muncă din industrie”, arată reprezentanții patronatului.

Sectorul serviciilor IT acuză și el costurile mari

Acesta nu este singurul sector care cere reduceri de taxe, după majorările susținute efectuate de stat în ultimii patru ani.

Sectorul serviciilor IT a menționat, la rândul său, că nu vede un „cataclism” în acordul UE-India, deși România este unul din liderii europeni în domeniu. Organizația ABSL a criticat însă majorările de taxe și creșterea costurilor cu forța de muncă.

În schimb, acordul dintre UE și statele Mercosur din America de Sud a fost dur criticat de către agricultori. Aceștia acuză concurența neloială ce va fi făcută de fermierii din America de Sud, care nu au obligații de mediu precum cei europeni.

Fermierii români au cerut creșterea subvențiilor, acestea fiind deja mult sub cele primite de cei din Franța, Germania și Polonia.

