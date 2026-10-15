Catena susține campionii! Catena Racing Team a cucerit Euro Business Cup 2026 – 7 meciuri, 7 victorii, 28 de goluri marcate

Catena a câștigat Euro Business Cup 2026, una dintre cele mai importante competiții europene dedicate fotbalului corporatist, desfășurată în Antalya, Turcia. O bucurie imensă, o victorie extraordinară și un moment de neuitat pentru întreaga familie Catena!

Sursa foto: facebook.com/eurominifootball

Echipa a încheiat turneul cu un parcurs perfect: șapte victorii din șapte meciuri, 28 de goluri marcate și doar două primite. În finală, Catena Racing Team s-a impus cu 2-0 în fața formației Azersun, adjudecându-și marele trofeu al competiției – echivalentul Ligii Campionilor pentru echipele de fotbal ale companiilor.

La startul ediției din acest an s-au aliniat 40 de echipe din 19 țări, iar pentru Catena drumul spre trofeu a început într-o grupă cu adversari din Bulgaria, Kazahstan și Italia.

Primul meci a adus și prima victorie: 2-1 cu Fresh Fruits, reprezentanta Bulgariei, prin golurile marcate de Gabriel Cadar și Mircea Ungur. A urmat un 6-0 cu Integra, din Kazahstan, iar calificarea în fazele eliminatorii a fost confirmată categoric printr-un 9-0 cu Elita SRL, din Italia. În acel ultim meci al grupei, Gabriel Cadar a reușit un hat-trick, Alin Robu a înscris de două ori, iar Mihai Cană, Ionuț Neacșa, Daniel Gață și Tănase Mușat și-au trecut, la rândul lor, numele pe lista marcatorilor.

Foto: Catena Racing Team

Niciun pas greșit spre finală

Faza eliminatorie nu a schimbat ritmul echipei. În optimi, Catena Racing Team a trecut cu 3-0 de Micropoll, din Slovacia, cu două goluri semnate de Gabriel Cadar și unul de Bogdan Faur.

În sferturile de finală a urmat Tashkent, din Uzbekistan. Scorul de 4-1, cu câte două goluri marcate de Alexandru Nechita și Bogdan Faur, a dus echipa între cele mai bune patru formații ale turneului.

Semifinala cu Progress din Kazahstan a fost câștigată cu 2-0, iar pentru Catena Racing Team a însemnat încă o calificare în finala Euro Business Cup.

În ultimul act, în fața formației Azersun, din Azerbaidjan, echipa a rămas la fel de sigură și disciplinată și s-a impus cu 2-0. După două finale în care trofeul fusese atât de aproape, în 2022 și 2024, acesta ajunge în premieră la Catena Racing Team.

Victorie de aur

Victoria din Antalya capătă și mai multă greutate dacă privim parcursul echipei în ultimii ani la Euro Business Cup.

În 2022, Catena a ajuns până în finală și a încheiat competiția ca vicecampioană. Un an mai târziu, în 2023, a revenit în careul de ași și a cucerit medalia de bronz. În 2024, echipa a fost din nou la un pas de trofeu. A rămas neînvinsă pe durata turneului, iar finala a fost decisă doar la loviturile de departajare, Catena încheind din nou pe locul al doilea.

Ediția din 2026 închide astfel un cerc: după două medalii de argint și una de bronz, a venit și titlul de campioană la Euro Business Cup.

Performanța colectivă a fost completată de trei premii individuale importante. Mircea Ciprian Ungur a fost desemnat MVP-ul Euro Business Cup 2026, Viorel Ionuț Neacșa a primit distincția pentru cel mai bun portar al competiției, iar Virgil Bejenaru a fost desemnat cel mai bun antrenor.

Succesul din Antalya poartă și semnătura celorlalți membri ai staff-ului care au fost alături de echipă pe tot parcursul turneului: Ovidiu Gorcea și Daniel Ioniță.

Un palmares construit în ani de performanță

Trofeul Euro Business Cup vine după ani în care Catena Racing Team și-a construit statutul de una dintre cele mai puternice echipe de minifotbal corporatist din România.

Un reper important îl reprezintă Campionatul Național al Firmelor și Instituțiilor, competiție organizată de Federația Română de Minifotbal. Catena Racing Team a cucerit primul titlu național la Deva, în 2022, a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Brașov, în 2024, și și-a apărat titlul în 2025, la Galați. În 2026, echipa a devenit campioană națională pentru a patra oară, bifând în același timp al treilea titlu consecutiv.

Performanțele din competiția organizată de Federația Română de Minifotbal au o greutate aparte și prin legătura cu întrecerile europene. În 2022, de exemplu, titlul național câștigat la Deva i-a oferit Catena Racing Team dreptul de a reprezenta România la Euro Business Cup, unde avea să ajungă până în finală.

În 2026, echipa a continuat să adune trofee și în competițiile organizate de Liga Companiilor. A câștigat pentru a șasea oară Cupa Companiilor, după o finală cu Acopero România, iar apoi a cucerit pentru a patra oară Campionatul Companiilor, după un sezon cu 19 victorii în 21 de meciuri. Echipa este cea mai titrată din istoria Campionatului Companiilor.

Foto: Catena Racing Team

Sezonul precedent fusese și el unul aparte: în Campionatul Companiilor 2024/2025, Catena Racing Team reușise performanța de a câștiga toate cele 22 de meciuri disputate, devenind prima echipă din istoria competiției care încheia un sezon cu un asemenea parcurs.

Iar palmaresul internațional nu începe cu Euro Business Cup. Printre performanțele europene ale echipei se numără și victoria din EFBLU European Tour 6, precum și titlul de vicecampioană la turneul european EFBLU de la Milano.

Cu victoria din Antalya, bilanțul echipei ajunge astfel la 64 de clasări pe podium, dintre care 36 pe primul loc.

Este rezultatul unei echipe care joacă de ani buni împreună și în care performanța a venit treptat, din continuitate, ambiție și dorința de a reveni de fiecare dată mai bună.

Titlul de campioană la Euro Business Cup este acum în palmaresul Catena Racing Team. Iar povestea merge mai departe.

Catena susține campionii!