Fiica Mioarei Roman a mărturisit că a fost infectată cu COVID-19. Deși era vaccinată cu schema completă, Catinca Roman a contractat boala și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Vedeta spune că nu a făcut temperatură, însă în cazul ei a fost vorba de tuse puternică și frisoane.

„Acum sunt bine, binișor, nu complet recuperată, dar pe calea cea bună. Simptomele le-am avut acum două săptămâni, au debutat cu tuse puternică, frisoane și stare generală foarte proastă. N-am făcut temperatură, însă am bănuit despre ce e vorba și am chemat ambulanța. Ținând cont de vârsta mea, deși sunt vaccinată cu schema completă m-am gândit că e posibil să fac o formă mai grea și am chemat ambulanța, mi s-a făcut test și am primit rezultatul în două zile”, a spus Catinca Roman la Antena Stars.

Sora Oanei Roman a declarat că s-a simțit foarte rău, iar timp de două săptămâni a stat în izolare la domiciliu. „M-am simțit foarte, foarte rău, în zilele a șaptea și a opta. Am avut o stare de slăbiciune extremă, lipsă de poftă de mâncare, rău, rău. Te afectează și psihologic faptul că ești singur, că nu poți să iei contact real cu nimeni. Sfatul meu e ca toată lumea să se vaccineze că nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu eram vaccinată și în ce fel ar fi evoluat boala”, a mai spus Catinca Roman.

Vedeta a fost susținută de apropiați, iar aceștia o sunau destul de des să se intereseze de starea sa de sănătate. „Din fericire am un grup de prieteni apropiați care întotdeauna au fost lângă mine, unii prieteni vechi de 20 de ani și m-au sprijinit din toate punctele de vedere. Toți m-au sunat, mi-au scris, m-au sunat să mă ajute, au fost și unii care nu m-au sunat, care nu mi-au scris, dar asta e viața”, a declarat Catinca Roman.

