Marinela Chelaru, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România, a fost condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie 2025, la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București. Locul său de veci, situat pe Șoseaua Antiaeriană, a devenit un spațiu al recunoștinței și iubirii, unde zeci de oameni au venit să-i aducă flori, coroane și rugăciuni.

Pe mormântul Marinelei Chelaru au fost așezate numeroase coroane de flori, semn al respectului și afecțiunii de care s-a bucurat de-a lungul carierei sale. Familia a pregătit locul de odihnă al actriței lângă părinții ei, pe care i-a iubit nespus. Cavoul, construit în urmă cu mai bine de patru decenii, păstrează acum memoria unei vieți dedicate scenei și bucuriei publicului, potrivit viva.ro.

Slujba de înmormântare a început la ora 12:00 în capela cimitirului, iar la ora 13:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost așezat în pământ. Printre cei care au venit să-și ia rămas-bun s-au numărat și colegi din lumea artistică, precum Victor Yila și Adrian Fetecău din grupul Vouă, alături de prieteni și apropiați ai familiei.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Vestea tristă că Marinela Chelaru a murit a fost dată pe Facebook de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței. „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente.

Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ulterior, și cântăreața Minodora și-a exprimat regretul după moartea actriței. „Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit!! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”, a scris artista în mediul online.

Și prezentatorul Cristi Brancu a confirmat vestea tristă. „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv.”

Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

