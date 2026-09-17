Schimbarea majoră de pe iPhone 18 Pro care garantează că o poză e reală și nu AI: cum funcționează noua opțiune Apple

Utilizatorii iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max pot accesa acum detalii complete despre funcția Apple Reference Image, care garantează autenticitatea fotografiilor. Apple a dezvăluit recent, pe blogul său de cercetare în securitate, mecanismul din spatele acestei tehnologii, o abordare diferită de cea a Google de pe seria Pixel 10.

Cum funcționează Apple Reference Image pe iPhone 18 Pro

de noile modele iPhone 18 Pro, funcția Reference Image este opțională și disponibilă exclusiv pentru camera principală. În plus, nu va fi lansată inițial în China, iar utilizatorii din UE nu vor putea captura imagini de referință la început, deși vor avea posibilitatea să le „developeze” digital și să le vizualizeze.

Apple descrie această tehnologie ca un standard de încredere pentru fotografiile digitale autentice. „Apple Reference Image oferă o garanție scalabilă că o imagine de referință este ceea ce pretinde a fi: o fotografie reală capturată de un senzor autentic dintr-un iPhone, la un moment specific”, explică compania.

Un alt aspect unic este faptul că sistemul dispune de protecții cuantice, ceea ce înseamnă că semnăturile digitale vor rămâne sigure pentru decenii întregi.

Diferențele dintre Apple Reference Image și C2PA Content Credentials de la Google

Funcția este mai puțin utilă pentru fotografiile de vacanță și mai relevantă pentru situații în care trebuie dovedit că un eveniment a avut loc, cum ar fi un accident pentru o cerere de despăgubire sau imagini distribuite în contextul unor știri de ultimă oră.

Activarea modului Reference permite senzorului camerei să repornească într-un mod securizat, semnând datele pixelilor imediat după captură, înainte ca acestea să fie procesate de software.

Fișierul semnat, numit de Apple „negativ digital securizat”, este salvat alături de fotografia obișnuită și include o fereastră temporală furnizată de serviciul de timestamp al Apple. Pentru a verifica autenticitatea unei fotografii, utilizatorul „developează” negativul trimițându-l către Private Cloud Compute.

Acolo, Apple confirmă că senzorul și telefonul sunt compatibile, apoi procesează imaginea într-un JPEG semnat, care poate fi comparat cu originalul.

Pe de altă parte, Google a introdus, începând cu seria Pixel 10, credențiale de conținut C2PA în toate fotografiile realizate cu aplicația Pixel Camera. După cum menționează PhoneArena, Apple își justifică abordarea diferită prin faptul că sistemele bazate pe C2PA adaugă informațiile de proveniență după captură, ceea ce lasă loc vulnerabilităților în lanțul de procesare.

Totuși, utilizatorii Pixel beneficiază de credențiale verificabile în mod implicit, în timp ce posesorii de iPhone 18 Pro trebuie să activeze manual funcția Reference.

Ce trebuie să știe utilizatorii despre modul Reference

Pentru ca o fotografie să fie verificată, modul Reference trebuie activat înainte de realizarea acesteia, deoarece imaginile obișnuite nu pot fi convertite ulterior. După ce un negativ este developat, el se mută automat în dosarul de fotografii șterse, unde rămâne timp de 30 de zile, cu posibilitatea de a fi recuperat.

Apple subliniază că nu poate accesa imaginile utilizatorilor, iar sistemul nu leagă public o imagine de referință de o persoană sau alte fotografii ale acesteia.

Viitorul fotografiei verificabile

Acesta este unul dintre cele mai semnificative progrese în tehnologia de camere a celor de la Apple din ultima vreme, chiar dacă nu este chiar cel mai spectaculos.