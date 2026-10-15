Ce este semnul uriaș, în formă de cheie sol, din spațiu. NASA a descifrat misterul

Un semn uriaș, care seamănă izbitor cu o cheie sol dintr-o partitură muzicală, a fost observat la aproximativ 1,55 miliarde de ani-lumină de Pământ. Forma neobișnuită i-a pus în dificultate pe astronomi, care au încercat să înțeleagă cum a apărut. Acum, cercetătorii au găsit o explicație.

Ce este semnul uriaș în formă de cheie sol descoperit în spațiu

Structura a primit porecla „Treble Clef”, adică „Cheia sol”, deoarece seamănă cu simbolul muzical folosit la începutul portativului, dar apare în nuanțe puternice de roz, pe fundalul unui nor albăstrui, înconjurat de numeroase puncte luminoase. Deși pare desenat, nu este vorba despre un simbol propriu-zis, ci despre o structură formată din particule încărcate electric și câmpuri magnetice, care emit unde radio.

Obiectul este cunoscut de astronomi sub denumirea științifică VLSS J0318.9+5755 și se află în direcția constelației Girafa, la aproximativ 1,55 miliarde de ani-lumină de Pământ. Regiunea prezentată în imaginea NASA are o întindere de aproximativ șase milioane de ani-lumină. Cercetătorii au reușit să obțină noi informații folosind Observatorul de raze X Chandra al NASA și alte telescoape capabile să detecteze radiații care nu sunt vizibile ochiului uman.

O gaură neagră supermasivă ar fi creat prima parte a structurii

Potrivit cercetătorilor, în spatele imaginii spectaculoase s-ar afla o gaură neagră supermasivă și ciocnirea a două roiuri de galaxii, potrivit unui comunicat publicat de NASA, pe 14 octombrie 2026. Semnul în formă de cheie sol s-ar fi format în două etape, pornind cu o erupție puternică produsă de o gaură neagră supermasivă aflată în centrul unui roi de galaxii.

Aceasta ar fi trimis în spațiu nori de particule încărcate electric și câmpuri magnetice, care s-au deplasat cu viteze apropiate de cea a luminii. Fenomenul a produs emisii radio intense și, cu timpul, particulele au pierdut din energie, iar semnalele au devenit tot mai slabe. Însă povestea nu s-a încheiat aici. O altă schimbare majoră s-a produs când două roiuri de galaxii au intrat în coliziune.

Ciocnirea a două roiuri de galaxii ar fi readus la viață semnalul

Astronomii cred că impactul dintre cele două roiuri de galaxii a comprimat norul de particule și i-a furnizat din nou energie. Astfel, emisiile radio au devenit din nou puternice și au căpătat forma spectaculoasă observată astăzi. La acest proces ar fi putut contribui și undele de șoc produse în timpul coliziunii, asemănătoare, ca mecanism, undelor generate de avioanele care depășesc viteza sunetului.

Cercetătorii estimează că impactul direct dintre cele două roiuri de galaxii s-a produs în urmă cu câteva sute de milioane de ani. În prezent, cele două structuri s-ar îndepărta una de cealaltă. Roiurile de galaxii se numără printre cele mai mari structuri din Univers. Ele pot conține sute de galaxii, precum și cantități uriașe de gaz încins la temperaturi de milioane de grade.

De ce a fost atât de greu de explicat semnul cosmic

Unul dintre motivele pentru care astronomii au avut dificultăți în studierea structurii este poziția sa față de Pământ. „Cheia sol” se află aproape direct în spatele planului galaxiei noastre, Calea Lactee. Din această cauză, stelele, gazele și praful din propria galaxie blochează o mare parte din ceea ce ar putea fi observat cu telescoapele obișnuite.

Pentru a depăși acest obstacol, cercetătorii au combinat informații obținute cu mai multe instrumente. Observatorul Chandra al NASA și telescopul germano-rus eROSITA au detectat gazul foarte fierbinte din regiune, prin radiațiile X iar rețeaua europeană de radiotelescoape LOFAR a înregistrat undele radio care formează semnul asemănător cheii sol. La realizarea imaginii au fost folosite și observații în infraroșu obținute cu telescopul UKIRT din Hawaii. Astfel, cercetătorii au putut observa fenomene care nu ar fi fost vizibile într-o fotografie obișnuită.

Cum au descoperit astronomii urmele unei coliziuni vechi de sute de milioane de ani

Pentru a verifica ipoteza ciocnirii dintre cele două roiuri de galaxii, oamenii de știință au analizat distribuția gazului fierbinte surprins de Chandra. În mod obișnuit, cea mai mare parte a gazului din regiune are o formă relativ simetrică, apropiată de un oval. Cercetătorii au folosit o metodă prin care au eliminat matematic această componentă simetrică din datele observate.

Au rămas astfel vizibile anumite zone în care emisiile de raze X erau mai intense, care se aflau în stânga și în dreapta centrului roiului, în timp ce partea centrală prezenta emisii mai slabe. Distribuția sugerează că cele două roiuri de galaxii s-au ciocnit pe o direcție aproximativ orizontală, așa cum este reprezentată în imagine.

Studiul a fost coordonat de Andrea Botteon, de la Institutul Național de Astrofizică din Italia, iar rezultatele au fost prezentate în revista științifică „Astronomy & Astrophysics”.

De ce seamănă structura cosmică tocmai cu o cheie sol

NASA precizează că asemănarea cu simbolul muzical nu are nicio semnificație fizică sau legătură cu muzica. Este un exemplu de pareidolie, fenomenul prin care creierul uman recunoaște forme familiare în imagini sau structuri întâmplătoare, același mecanism care ne face să vedem chipuri în nori sau forme de animale în umbre. De altfel, cercetătorii spun că structura cosmică poate semăna și cu un dragon privit din lateral.