Ce salarii se câștigă în domeniul dezvoltării de jocuri video în 2026? Cât primesc un tester vs un programator

Un tester de jocuri video câștigă lunar 4.750 de lei net pe lună, un desenator 3D primește 5.200 de lei, în vreme ce un designer de jocuri are 7.000 de lei net, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Concomitent, un programator de jocuri de calculator are o medie de 12.500 de lei net, mai arată datele.

„Industria de gaming din România rămâne una dintre zonele importante ale sectorului tech, însă piața muncii este astăzi mai competitivă și mai selectivă decât în urmă cu câțiva ani. Salariile diferă foarte mult în funcție de specializare. Programatorii, game designerii, artiștii 3D, animatorii, testerii sau specialiștii în producție au trasee salariale diferite, iar experiența pe un anumit tip de joc sau tehnologie poate conta mai mult decât simpla vechime în domeniu”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„O realitate importantă a pieței este că România este încă puternic conectată la proiectele și companiile internaționale. Studiourile mari și furnizorii de servicii au o pondere importantă în industrie, ceea ce înseamnă că piața locală este influențată direct de deciziile luate la nivel global. În ultimii ani, industria internațională de gaming a trecut prin restructurări și reduceri de personal, iar 2026 nu este complet lipsit de această presiune. În același timp, inteligența artificială începe să schimbe modul de lucru în game development, în special în zone precum programarea, testarea și producția de conținut. Pentru specialiști, capacitatea de a lucra cu noile instrumente devine, astfel, o competență importantă”, mai spune Drăghici.

Un aspect specific industriei este și posibilitatea de a lucra pe proiecte internaționale, inclusiv ca freelancer sau contractor.

Pentru profesioniștii cu experiență, un portofoliu bun și competențe căutate, aceste colaborări pot aduce venituri peste nivelul unui salariu standard din România.

16.700 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.700 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.800 de poziții. Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.