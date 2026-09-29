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În mod surprinzător, un studiu coordonat de psihologii de la Universitatea din Minnesota, SUA, publicat în „Psychological Science”, a arătat că dezordinea din mașină nu semnalează neapărat lene, ci poate fi „semnul unei personalități creative sau al prioritizării familiei și hobby-urilor”, relatează Blikk.
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Psihologii au analizat legătura dintre starea vehiculelor și prioritățile de viață ale șoferilor, iar concluziile sunt surprinzătoare
Un bord prăfuit, o haină lăsată pe bancheta din spate sau câteva plase uitate în portbagaj nu sunt neapărat semne ale lipsei de disciplină, explică specialiștii.
„Starea mașinii poate reflecta mai degrabă prioritățile și modul în care o persoană își organizează timpul și energia”, susțin psihologii.
Pentru unii, familia, cariera sau hobby-urile sunt mai importante decât aspectul impecabil al mașinii.
Unii oameni pur și simplu nu sunt deranjați de mici semne de haos. De exemplu, o sticlă goală sau un bon mototolit care zace pe jos poate trece neobservat.
Acest lucru nu înseamnă că aceștia nu știu să fie organizați. De multe ori, ei știu exact unde se află fiecare lucru în mașină, chiar dacă, pentru alții, aceasta pare dezordonată.
O mașină murdară poate fi semnul unei vieți aglomerate, unde alte activități, precum munca, timpul petrecut cu familia sau proiectele personale, sunt mai importante.
Curățenia mașinii ajunge astfel pe ultimul loc pe lista de priorități.
Conform studiului realizat la Universitatea din Minnesota, un mediu mai puțin ordonat poate stimula gândirea creativă.
Deși acest lucru nu înseamnă că orice persoană dezordonată este creativă, relația dintre ordine și creativitate este mai complexă decât pare.
Persoanele care nu acordă importanță aspectului mașinii lor tind să fie mai puțin preocupate de așteptările sociale.
Aceasta nu înseamnă neapărat că sunt rebeli”, susțin psihologii, ci mai degrabă că deciziile lor nu sunt dictate de părerea celorlalți.
Pentru mulți, energia investită într-o excursie de familie, o carte bună sau timp petrecut cu prietenii este mai valoroasă decât timpul alocat curățării constante a mașinii.
Pentru acești șoferi, mașina este o simplă unealtă care trebuie să își îndeplinească funcția de bază.
Pe de altă parte, experții în domeniul auto avertizează că o mașină prea dezordonată poate deveni un pericol.
Obiectele lăsate la întâmplare pot deveni „proiectile” periculoase în cazul unei frânări bruște sau al unui accident.
Astfel, este important să se ia în considerare nu doar aspectele psihologice, ci și cele legate de siguranță.
Psihologii insistă că nu trebuie să tragem concluzii generale pe baza modului în care arată o mașină.
„Același comportament poate avea cauze complet diferite la persoane diferite”, explică specialiștii.