În mod surprinzător, un studiu coordonat de psihologii de la Universitatea din Minnesota, SUA, publicat în „Psychological Science”, a arătat că dezordinea din mașină nu semnalează neapărat lene, ci poate fi „semnul unei personalități creative sau al prioritizării familiei și hobby-urilor”, relatează Blikk.

Psihologii au analizat legătura dintre starea vehiculelor și prioritățile de viață ale șoferilor, iar concluziile sunt surprinzătoare

Ce indică dezordinea din mașină?

Un bord prăfuit, o haină lăsată pe bancheta din spate sau câteva plase uitate în portbagaj nu sunt neapărat semne ale lipsei de disciplină, explică specialiștii.

„Starea mașinii poate reflecta mai degrabă prioritățile și modul în care o persoană își organizează timpul și energia”, susțin psihologii.

Pentru unii, familia, cariera sau hobby-urile sunt mai importante decât aspectul impecabil al mașinii.

Toleranță crescută la dezordine

Unii oameni pur și simplu nu sunt deranjați de mici semne de haos. De exemplu, o sticlă goală sau un bon mototolit care zace pe jos poate trece neobservat.

Acest lucru nu înseamnă că aceștia nu știu să fie organizați. De multe ori, ei știu exact unde se află fiecare lucru în mașină, chiar dacă, pentru alții, aceasta pare dezordonată.

Gestionarea conștientă a priorităților

O mașină murdară poate fi semnul unei vieți aglomerate, unde alte activități, precum munca, timpul petrecut cu familia sau proiectele personale, sunt mai importante.

Curățenia mașinii ajunge astfel pe ultimul loc pe lista de priorități.

Gândire mai creativă

Conform studiului realizat la Universitatea din Minnesota, un mediu mai puțin ordonat poate stimula gândirea creativă.

Deși acest lucru nu înseamnă că orice persoană dezordonată este creativă, relația dintre ordine și creativitate este mai complexă decât pare.

Indiferență față de opiniile altora

Persoanele care nu acordă importanță aspectului mașinii lor tind să fie mai puțin preocupate de așteptările sociale.

Aceasta nu înseamnă neapărat că sunt rebeli”, susțin psihologii, ci mai degrabă că deciziile lor nu sunt dictate de părerea celorlalți.

Prioritizarea experiențelor în fața obiectelor

Pentru mulți, energia investită într-o excursie de familie, o carte bună sau timp petrecut cu prietenii este mai valoroasă decât timpul alocat curățării constante a mașinii.

Pentru acești șoferi, mașina este o simplă unealtă care trebuie să își îndeplinească funcția de bază.

Atenție la siguranță!

Pe de altă parte, experții în domeniul auto avertizează că o mașină prea dezordonată poate deveni un pericol.

Obiectele lăsate la întâmplare pot deveni „proiectile” periculoase în cazul unei frânări bruște sau al unui accident.

Astfel, este important să se ia în considerare nu doar aspectele psihologice, ci și cele legate de siguranță.

Psihologii insistă că nu trebuie să tragem concluzii generale pe baza modului în care arată o mașină.