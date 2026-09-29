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Incendiu la o conductă de gaze din Siria, după o explozie. Autoritățile susțin că a fost „un act de sabotaj”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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explozie conductă de gaze în Siria
Explozie la o conductă de gaze din Siria. Foto: Captură video X/Albadia24
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O explozie urmată de un incendiu puternic a oprit alimentarea cu gaz a mai multor centrale electrice din Siria, luni seară, pe traseul dintre Al-Shola și Deir ez-Zor. Autoritățile de la Damasc susțin că este vorba despre un „act de sabotaj” la o supapă a conductei.

Compania petrolieră de stat din Siria a anunțat că incendiul a izbucnit luni seară la o conductă de gaze care leagă zona Al-Shola de Deir ez-Zor, în urma unei explozii la o supapă de izolare a conductei. Explozia a fost atribuită de autoritățile siriene unui „act de sabotaj”, a transmis agenția de presă de stat SANA, citată de Reuters.

Echipele de pompieri au izolat zona de o parte și de alta a focarului. Nu au fost oferite, până în prezent, alte informații despre eventuale victime sau despre amploarea pagubelor provocate infrastructurii.

Incendiul a oprit furnizarea de gaz de la stația Jbeissa către centralele electrice, a mai precizat compania petrolieră de stat.

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Tags: Siria Știri energie Incendiu
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