Cei 32 de generali sau amirali din Comitetul Militar al NATO s-au deplasat pentru prima dată împreună la Kiev

Știri România Dunărea a secat dramatic, se fac măsurători de urgență pe teren. Debitul fluviului este de trei ori mai mic decât cel normal

Știri România Vânătorii au depus deja primele cereri pentru împușcarea urșilor, după ce legea a apărut în Monitorul Oficial

Știri România Călin Georgescu a fost adus, din nou, la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. Cristela Georgescu a fost chemată și ea