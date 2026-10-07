Cei 32 de generali sau amirali din Comitetul Militar al NATO s-au deplasat pentru prima dată împreună la Kiev

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Cei 32 de reprezentanți ai statelor membre în Comitetul Militar al NATO au vizitat marți Kievul și s-au întâlnit cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mîhailo Drapatîi.
Vizita la Kiev a fost anunțată miercuri de către președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone.
El a precizat că șefii militari din NATO au fost primiți de Mîhailo Drapatîi pentru discuții „prioritățile militare ale Ucrainei și lecțiile învățate, în vederea consolidării pregătirii Aliaților pentru amenințărilor actuale și viitoare”.
În timpul vizitei, membrii Comitetului Militar al NATO au adus un omagiu apărătorilor Ucrainei la Zidul Comemorării din Kiev.
Comitetul Militar al NATO reprezintă cea mai înaltă autoritate militară a NATO și este un organism consultativ cheie pentru liderii săi politici. Președintele acestui comitet îndeplineşte rolul de principal consilier militar al şefului politic al NATO, secretarul general Mark Rutte.