Cum s-a ajuns la această decizie radicală din punct de vedere istoric și care au fost consecințele care au forțat autoritățile să dea înapoi? Pentru a înțelege cum a rămas Germania fără nicio restricție de viteză la începutul anilor ’50, trebuie privit contextul politic de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

În timpul regimului național-socialist, fuseseră introduse limite stricte de viteză (de exemplu, 40 km/h în orașe), parțial din motive de siguranță, dar mai ales pentru a economisi combustibilul și resursele de cauciuc extrem de prețioase pentru mașinăria de război.

După prăbușirea regimului și înființarea Republicii Federale Germania (RFG) în 1949, noile autorități democratice au dorit să se distanțeze total de dictatură și de controlul excesiv al statului asupra cetățenilor. Dorința de libertate individuală s-a tradus direct în mobilitate. În 1952, Parlamentul vest-german a adoptat o decizie istorică: eliminarea completă a tuturor limitelor de viteză pe teritoriul țării.

La începutul anilor ’50, decizia nu părea atât de periculoasă pe cât sună astăzi. Parcul auto era redus, drumurile erau încă în reconstrucție, iar mașinile populare ale epocii – precum celebra broscuță VW (Volkswagen Beetle) – abia dacă atingeau o viteză maximă de 100 km/h.

Libertatea de a conduce „cât poate duce mașina” a devenit rapid un simbol al reconstrucției economice și al noului stil de viață vest-german. Statul considera că responsabilitatea la volan aparține exclusiv cetățeanului, iar intervenția poliției sau a legii nu făcea decât să amintească de anii opresiunii.

Această epocă a „libertății totale” a avut însă un cost uman uriaș. Pe măsură ce economia Germaniei de Vest a cunoscut așa-numitul „Wirtschaftswunder” (Miracolul Economic), numărul de vehicule de pe șosele a crescut exponențial. Mașinile au devenit mai rapide, mai grele și mai accesibile, însă infrastructura și elementele de siguranță ale vehiculelor (cum ar fi lipsa centurilor de siguranță) nu au ținut pasul.

Fără nicio limită în localități, accidentele grave au devenit o realitate cotidiană. Pietonii, bicicliștii și copiii cădeau adesea victime pe străzile orașelor unde mașinile treceau cu viteze complet neadaptate.

Statisticile din acea perioadă au alarmat în cele din urmă opinia publică și clasa politică: numărul deceselor pe șosele creștea de la o lună la alta, atingând cote dramatice care depășeau cu mult cifrele din prezent, în ciuda faptului că traficul era de zeci de ori mai mic.

Pentru anii 1953-1957, cercetătorul în trafic Andreas Knie citează o cifră de aproximativ 70.000 de decese în accidente rutiere în Germania, în podcastul „Jung & Naiv” (Tânăr și Naiv). Această amploare arată clar că la începutul Republicii Federale nu era vorba doar de autostrăzi, ci de traficul rutier, care era în general abia reglementat. Mai ales că măsurarea vitezei pe bază de radar a devenit posibilă din punct de vedere tehnic abia la sfârșitul anilor 1950.

Confruntat cu o criză de siguranță publică, Guvernul federal a trebuit să recunoască faptul că responsabilitatea individuală nu era suficientă pentru a preveni tragediile.

La 1 septembrie 1957, după lungi dezbateri politice și opoziție din partea cluburilor auto care invocau „dreptul la viteză”, Germania a introdus din nou o limită generală: 50 km/h în interiorul tuturor localităților. Această regulă a rămas valabilă până în zilele noastre.

Pe autostrăzi, libertatea a mai durat o perioadă, până când rețeaua s-a aglomerat, iar standardele moderne au impus limite recomandate sau restricții clare pe porțiunile periculoase.

În afara zonelor construite și pe autostrăzi, însă, limitele de viteză nerestricționate au persistat mult timp. Numărul deceselor în accidente rutiere a continuat să crească până în 1970, când s-a atins un record istoric de aproape 20.000 de decese într-un singur an. Doar această cifră a impus o schimbare fundamentală a gândirii. Din 1972, o viteză de siguranță de 100 km/h a fost în vigoare pe drumurile rurale, iar din 1976, aceasta a devenit limita generală de viteză în afara zonelor construite.

Între noiembrie 1973 și martie 1974, din cauza primei crize a petrolului, au fost impuse limite temporare de viteză de 100 km/h pe autostrăzi. La acea vreme, măsurile au mers și mai departe, introducând duminicile fără mașini, care sunt încă familiare și astăzi. Acestea au fost recent revizuite din cauza crizei prețurilor la energie din primăvara anului 2026.

Încă nu există o limită generală de viteză pe autostrăzile germane. Din 1974, este în vigoare o viteză recomandată de 130 km/h, deși aceasta este formulată legal doar ca o recomandare. Oricine depășește această viteză și este implicat într-un accident este răspunzător pentru o parte din daune (chiar dacă nu a fost vinovat). Studiile realizate de Consiliul German pentru Siguranța Rutieră arată că, statistic, mai mulți oameni mor pe kilometru pe secțiunile fără limită de viteză decât pe porțiunile reglementate. Prin urmare, întrebarea dacă Germania ar trebui să introducă o limită de viteză probabil nu va dispărea niciodată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu discută cu Nicușor Dan la această oră. Ce variante de premier se vehiculează
LiveText
Politică 18:10
Adrian Veștea și Sorin Grindeanu discută cu Nicușor Dan la această oră. Ce variante de premier se vehiculează
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
LIVE / LIVE VIDEO tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. U Cluj – Dinamo Kiev, „dublă” infernală
Fanatik.ro
LIVE / LIVE VIDEO tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. U Cluj – Dinamo Kiev, „dublă” infernală
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Mediafax.ro
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
O femeie și-a pierdut viața pe un drum din Dolj, după ce mașina în care se afla a intrat violent într-un copac. O altă persoană a ajuns la spital
KanalD.ro
O femeie și-a pierdut viața pe un drum din Dolj, după ce mașina în care se afla a intrat violent într-un copac. O altă persoană a ajuns la spital

Politic

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu discută cu Nicușor Dan la această oră. Ce variante de premier se vehiculează
LiveText
Politică 18:10
Adrian Veștea și Sorin Grindeanu discută cu Nicușor Dan la această oră. Ce variante de premier se vehiculează
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Exclusiv. Unde se joaca Vitebsk – Universitatea! Arena e la 8 ore de Craiova
Fanatik.ro
Exclusiv. Unde se joaca Vitebsk – Universitatea! Arena e la 8 ore de Craiova
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!