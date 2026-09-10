Grupul Wahl, care se prezintă drept cel mai vechi dealer BMW activ din lume, a intrat în insolvență în regim de autoadministrare. Cererea a fost depusă la Tribunalul Districtual Siegen pe 3 septembrie 2026, afectând șase companii dintr-un total de 31 de locații din Germania, cu aproximativ 1.000 de locuri de muncă în pericol.

Vânzările au scăzut dramatic

Conducerea Grupului Wahl care vinde mașini BMW a explicat că dificultățile financiare au fost cauzate de o combinație de factori, printre care creșterea costurilor operaționale și scăderea vânzărilor, atât din partea companiilor, cât și a clienților privați.

„Mulți dintre clienții noștri au mai puțini bani de cheltuit din cauza costurilor general crescute și, prin urmare, uneori trebuie să reducă cheltuielile financiare atunci când vine vorba de vehiculele lor, ceea ce duce la o scădere a vânzărilor pentru noi», a declarat directorul general Thomas Wahl, citat de Schultze & Braun, firma de restructurare care gestionează procesul de insolvență, potrivit auto motor und sport.

Aceste dificultăți financiare au afectat compania de mai mulți ani, a mai adăugat Thomas Wahl: „Această combinație de provocări a fost și este nesustenabilă pentru noi, ca o afacere de familie care planifică și operează cu prudență, de-a lungul mai multor ani.”

Extindere rapidă, probleme financiare

În ciuda problemelor financiare, Grupul Wahl a continuat să-și extindă portofoliul de mărci în ultimii doi ani, adăugând unsprezece branduri noi, inclusiv producători din grupul Stellantis, precum și Leapmotor, Maxus, MG și Xpeng.

În martie 2026, compania a deschis o nouă reprezentanță Mazda în Koblenz. În prezent, grupul comercializează 16 mărci diferite, printre care se numără BMW, BMW Motorrad, Mini, Ford, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Alfa Romeo, Leapmotor, Maxus, MG și Xpeng.

Cu toate acestea, nu este clar dacă această expansiune rapidă a contribuit la dificultățile financiare ale companiei. Informații despre veniturile, pierderile sau datoriile grupului nu au fost încă făcute publice.

Viitor incert pentru angajați

În pofida insolvenței, toate locațiile Grupului Wahl vor rămâne deschise pentru moment, iar operațiunile comerciale vor continua fără restricții.

„Clienții noștri se pot baza pe faptul că vor continua să primească serviciile de înaltă calitate pe care le așteaptă de la noi la reprezentanțele și atelierele noastre», a precizat Thomas Wahl. Programările la service și comenzile în curs de desfășurare vor fi onorate, iar garanțiile producătorului rămân valabile. Totuși, soarta altor beneficii, precum avansurile și voucherele, depinde de evoluția procedurilor de insolvență.

Salariile angajaților sunt asigurate cel puțin până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, prin intermediul indemnizațiilor de insolvență. În perioada următoare, compania urmează să elaboreze un plan de restructurare. Conducerea actuală, sprijinită de experți din partea Schultze & Braun, va evalua opțiunile disponibile, inclusiv închiderea unor locații, vânzarea unor părți ale afacerii sau reducerea numărului de angajați, pentru a asigura supraviețuirea rețelei de dealeri.

Tradiție de peste 100 de ani

Grupul Wahl a fost înființat în 1898 ca un atelier de producție și fierărie, iar din 1 ianuarie 1923 a început să vândă motociclete BMW, pe vremea când automobilele BMW încă nu existau.