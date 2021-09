Echipele de intervenție sosite la locul tragediei au căutat supraviețuitori printre dărâmături. Potrivit autorităților, cel puțin trei persoane, printre care și un copil de 11 ani și-au pierdut viața, în timp ce alte 6 persoane au fost rănite.

Din primele cercetări se pare că s-a produs o scurgere de gaze în partea centrală a clădirii, ceea ce a dus la explozie și prăbușirea parțială a clădirii.

Investigatorii spun că au deschis o anchetă penală, pentru că nu ar fi fost respectate standardele minime de siguranță.

Another natural gas #explosion in #Russia. Two storey residental building partly collapsed due to domestic gas explosion. Two people pronounced dead: female 11y/o and female 50y/o, eight people injured#disaster #Catastrophe pic.twitter.com/85GNTbRmPY